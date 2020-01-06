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  4. Bu proje Çukurova’da verimi artıracak

Bu proje Çukurova’da verimi artıracak

ADANA HABERLERİ  | 06.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Türkiye’nin tarımsal üretiminin lokomotifi konumunda yer alan Çukurova’nın son yıllardaki en önemli projeleri arasında yer alan Yedigöze Sulamaları kapsamındaki İmamoğlu Sulamaları 4.

Bu proje Çukurova’da verimi artıracak

Türkiye’nin tarımsal üretiminin lokomotifi konumunda yer alan Çukurova’nın son yıllardaki en önemli projeleri arasında yer alan Yedigöze Sulamaları kapsamındaki İmamoğlu Sulamaları 4. kısmında devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla 261 bin 920 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu Sulama sahası Aşağı Ceyhan Ovası’nda, Adana’nın 20 km doğusunda bulunan Misis’den başlayıp kuzeye doğru Kozan ilçe merkezine kadar uzanıyor. Su kaynağı Yedigöze Barajı olan proje ile 261 bin 920 dekar alanın sulanması ve bununla birlikte 21 adet köy arazisindeki 280 bin dekar sahanın toplulaştırması sağlanacak.
Fiziki gerçekleşmenin yüzde 19’a ulaştığı projede 2019 yılı sonu itibariyle 450 metre uzunluğunda 3400 mm çapında CTP boru döşeme işi yapıldı. S2 ana boru üzerindeki Y24 ve kolları dahil 556 adet sanat yapısı bitirildi.

Toplulaştırma işlerinde önemli sonuçlar elde edildi
Toplulaştırma işlerinde toplam 9 köyde 3. askı işlemi tamamlanmış olup 8 köyde yer teslimi işlemi tamamlanarak tapu tescil işlemlerine başlanıldı. 2020 yılı Ağustos ayı sonunda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Bugün itibariyle sahada tüm ekipler çalışmaya devam ediyor. Günlük ortalama 10 adet sanat yapısı imalatı yapılıyor.
İmamoğlu 4. Kısım İnşaatı çalışmaları kapsamında toplamda 72.930 m HDPE 100 boru ve 20.838 m CTP boru döşendu, 512 adet sanat yapısı inşasının yanı sıra 8 adet yatay sondaj geçişi tamamlandı.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 161 bin 700 dekarlık sahada inşaat işlerinin tamamen bitirilerek 2020 yılı sulama sezonuna hazır hale getirileceğini belirterek, “2020 yılında 31 bin 530 dekar sahanın sulamaya açılması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 103 milyon gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

Bu proje Çukurova’da verimi artıracak

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