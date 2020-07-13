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Bu sebzenin suyunun faydalarını duyunca dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz! Kolesterol, cilt, kemik sağlığı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Bamya, dünyanın hemen her yerinde yetiştirilen ve tüketilen bir sebze. Besleyici ve sağlıklı olmasıyla öne çıkan bamya ile oldukça lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Son yıllarda ise bamya suyu da popüler oldu. Peki, bamya suyu ne işe yarar? Faydaları nelerdir? Bu yazımızda bamya suyunun olağanüstü etkilerinden söz ettik!

Bu sebzenin suyunun faydalarını duyunca dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz! Kolesterol, cilt, kemik sağlığı...

Ebegümeci ailesine ait olan bu lezzetli sebze, sıcak ve ılıman iklimleri sever. Vücut için gerekli olan birçok vitamin ve minerali içerir. Sadece bamya yemeği değil, bamyanın suyu da sağlık üzerinde harikalar yaratır. Bamya suyunun faydalarına hep birlikte göz atalım.

ANEMİ RAHATSIZLIĞINA İYİ GELİR

Anemi hastalarına önerilen içeceklerden biri de bamya suyudur. Nedeni ise bamya suyunun kırmızı kan hücresi üretimine yardımcı olması. Bamya suyu, yapısında fazlaca vitamin ve mineral bulundurur. Bu maddelerden birçoğu, kırmızı kan üretmeyi teşvik eden A vitamini, C vitamini ve magnezyumdur.

BOĞAZ AĞRISINA VE ÖKSÜRÜĞE BİRE BİR

Bamya suyu da boğaz ağrısı ve kuru öksürük tedavisi için kullanılan mucizevi içeceklerden biridir. Antibakteriyel ve antiseptik olmasından dolayı bu konuda etkisini hızlıca gösterir.

DİYABET HASTALARINA TAVSİYE EDİLİR

Bamya suyu, kandaki şeker seviyesini azaltma konusunda yardımcı olur. Bu yüzden diyabeti kontrol etmek için düzenli olarak bamya suyu tüketimi önerilir.

İSHALİ TEDAVİ EDER

İshal, kişinin maruz kalabileceği en rahatsız edici durumlardan biri. Çok miktarda su ve mineral kaybına neden olan ishal, bamya suyu tüketimi ile giderilebilir. Ayrıca bu içecek vücutta detoks etkisi yaratır.

KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR

Bamya, vücudun kolesterol seviyesini düşürme konusunda da oldukça başarılı. Yapısında bulunan lifler, bamyanın kandaki kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükseltmesini sağlar. Bamya suyu da aynı şekilde kolesterol problemi olanlara önerilir. Ek olarak bamya suyu kalp sağlığını da destekler.

KABIZLIKTAN KURTULMAYI SAĞLAR

Bamya suyunun yüksek miktarda lif içermesi kabızlığa da kesin çözüm sunar. Doğal bir müshil olarak öne çıkan bamya suyu, bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bağışıklık sistemi, vücudun soğuk algınlığı ve grip gibi çeşitli hastalıklara karşı savaşmasına yardım eder. Bamya suyu, bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği bulunan bir içecek. Bunun sebebi bamyanın yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan içermesidir.

CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Bamya suyunun düzenli şekilde tüketimi cilt sağlığını korur. Antioksidanlar bakımından zengin olduğundan kandaki kötü maddeleri dışarı atar, cildi yeniler ve daha pürüzsüz görünmesini sağlar. Tüm bunlara ek olarak bamya suyu akne ve sivilceyi de yok eder. Cildinizin daha güzel ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız bamya suyunu mutlaka denemelisiniz!

KEMİK SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Bamya suyu içmek kemiklerin güçlenmesini sağlar. Folat bakımından zengin olduğundan hamilelere hem bamya suyu hem de bamya tüketimi tavsiye edilir.

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