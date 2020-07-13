Bu sebzenin suyunun faydalarını duyunca dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz! Kolesterol, cilt, kemik sağlığı...

Ebegümeci ailesine ait olan bu lezzetli sebze, sıcak ve ılıman iklimleri sever. Vücut için gerekli olan birçok vitamin ve minerali içerir. Sadece bamya yemeği değil, bamyanın suyu da sağlık üzerinde harikalar yaratır. Bamya suyunun faydalarına hep birlikte göz atalım.

ANEMİ RAHATSIZLIĞINA İYİ GELİR

Anemi hastalarına önerilen içeceklerden biri de bamya suyudur. Nedeni ise bamya suyunun kırmızı kan hücresi üretimine yardımcı olması. Bamya suyu, yapısında fazlaca vitamin ve mineral bulundurur. Bu maddelerden birçoğu, kırmızı kan üretmeyi teşvik eden A vitamini, C vitamini ve magnezyumdur.

BOĞAZ AĞRISINA VE ÖKSÜRÜĞE BİRE BİR

Bamya suyu da boğaz ağrısı ve kuru öksürük tedavisi için kullanılan mucizevi içeceklerden biridir. Antibakteriyel ve antiseptik olmasından dolayı bu konuda etkisini hızlıca gösterir.

DİYABET HASTALARINA TAVSİYE EDİLİR

Bamya suyu, kandaki şeker seviyesini azaltma konusunda yardımcı olur. Bu yüzden diyabeti kontrol etmek için düzenli olarak bamya suyu tüketimi önerilir.

İSHALİ TEDAVİ EDER

İshal, kişinin maruz kalabileceği en rahatsız edici durumlardan biri. Çok miktarda su ve mineral kaybına neden olan ishal, bamya suyu tüketimi ile giderilebilir. Ayrıca bu içecek vücutta detoks etkisi yaratır.