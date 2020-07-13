Bu sebzenin suyunun faydalarını duyunca dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz! Kolesterol, cilt, kemik sağlığı...

Ebegümeci ailesine ait olan bu lezzetli sebze, sıcak ve ılıman iklimleri sever. Vücut için gerekli olan birçok vitamin ve minerali içerir. Sadece bamya yemeği değil, bamyanın suyu da sağlık üzerinde harikalar yaratır. Bamya suyunun faydalarına hep birlikte göz atalım.
Anemi hastalarına önerilen içeceklerden biri de bamya suyudur. Nedeni ise bamya suyunun kırmızı kan hücresi üretimine yardımcı olması. Bamya suyu, yapısında fazlaca vitamin ve mineral bulundurur. Bu maddelerden birçoğu, kırmızı kan üretmeyi teşvik eden A vitamini, C vitamini ve magnezyumdur.
Bamya suyu da boğaz ağrısı ve kuru öksürük tedavisi için kullanılan mucizevi içeceklerden biridir. Antibakteriyel ve antiseptik olmasından dolayı bu konuda etkisini hızlıca gösterir.
Bamya suyu, kandaki şeker seviyesini azaltma konusunda yardımcı olur. Bu yüzden diyabeti kontrol etmek için düzenli olarak bamya suyu tüketimi önerilir.
İshal, kişinin maruz kalabileceği en rahatsız edici durumlardan biri. Çok miktarda su ve mineral kaybına neden olan ishal, bamya suyu tüketimi ile giderilebilir. Ayrıca bu içecek vücutta detoks etkisi yaratır.
Bamya, vücudun kolesterol seviyesini düşürme konusunda da oldukça başarılı. Yapısında bulunan lifler, bamyanın kandaki kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükseltmesini sağlar. Bamya suyu da aynı şekilde kolesterol problemi olanlara önerilir. Ek olarak bamya suyu kalp sağlığını da destekler.
Bamya suyunun yüksek miktarda lif içermesi kabızlığa da kesin çözüm sunar. Doğal bir müshil olarak öne çıkan bamya suyu, bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.
Bağışıklık sistemi, vücudun soğuk algınlığı ve grip gibi çeşitli hastalıklara karşı savaşmasına yardım eder. Bamya suyu, bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği bulunan bir içecek. Bunun sebebi bamyanın yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan içermesidir.
Bamya suyunun düzenli şekilde tüketimi cilt sağlığını korur. Antioksidanlar bakımından zengin olduğundan kandaki kötü maddeleri dışarı atar, cildi yeniler ve daha pürüzsüz görünmesini sağlar. Tüm bunlara ek olarak bamya suyu akne ve sivilceyi de yok eder. Cildinizin daha güzel ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız bamya suyunu mutlaka denemelisiniz!
Bamya suyu içmek kemiklerin güçlenmesini sağlar. Folat bakımından zengin olduğundan hamilelere hem bamya suyu hem de bamya tüketimi tavsiye edilir.
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