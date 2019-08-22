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Bu şehrin olmadığını kanıtlayana 1 milyon euro verilecek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2019 16:03 | Son Güncelleme

Almanya'da sıra dışı yarışma: Şehrin var olmadığını kanıtlayana 1 milyon Euro ödül vaat edildi!

Tarihi 9. yüzyıla kadar giden, Orta Çağ'dan kalma bir kalesi bulunan ve 340 bin kişiye ev sahipliği yapan Almanya'nın Bielefeld şehri, ‘kentin var olmadığını’ kanıtlayanlara 1 milyon Euro ödül vaat etti. Önerinin ardında şehre olan ilgiyi artırmanın yanı sıra ‘Bielefeld komplosu’ olarak anılan 25 yıllık şaka var.

25 YILDIR DEVAM EDEN BİR EFSANE

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bielefeld, şehrin var olmadığına dair 25 yıldır devam eden efsaneye son vermek için kolları sıvadı. Tanıtım komitesi tarafından organize edilen yarışmada, bunu kanıtlayabilen kişi ya da kişilere 1 milyon Euroluk ödül vaat edildi.

YARIŞMA 5 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Yarışma kurallarına göre, yetişkin Alman vatandaşları 5 Eylül’e kadar ‘Bielefeld’in olmadığına dair su götürmez kanıtı’ sunmak zorunda. Yarışmanın internet sayfasına göre bu kanıtlar; fotoğraf, video veya yazı olabilir. Şehir yetkilileriyle birlikte yarışmayı düzenleyen organizasyon şirketi Bielefeld Marketing GmbH, “tüm kanıtları çürütebilecekleri konusunda yüzde 99 emin olduklarını” söyledi.

HER ŞEY BİR PARTİYLE BAŞLADI

Şehre dair bu ‘komplo’ 1994 yılında esprili bir mesajla başladı. Bielefeld’deki bir partiye davet edilen üniversite öğrencisi Achim Held, böyle bir şehrin varlığından habersizdi. Yol çalışmaları nedeniyle Bielefeld’e giden otoyoldaki tabelaların da üstünün çizildiğini fark eden Held, dönemin sosyal ağı Usenet’te durumu tiye alan bir mesaj paylaştı. Held, “Bielefeld? Öyle bir şey yok ki” ifadelerini kullandı.

Şimdiki internet imkânlarıyla kıyaslandığında Usernet bir hayli sınırlı kalsa da Held’in mesajı kendisinin de öngöremeyeceği bir şekilde yayıldı.

Durumla ilgili şakalar yapılsa da bir yandan komplo teorileri de türedi. İsim tabelalarının, semtlerin gizli servisler ya da uzaylılar tarafından konulduğu bile iddia edildi. Komploya dair kitaplar yazıldı, film bile çekildi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bielefeld, 25 yıldır 'şehrin var olmadığına' dair komplo teorilerine konu oluyor.

MERKEL BİLE BU ŞAKAYA KATILDI

Başbakan Angela Merkel bile şakaya katılmaktan kendini alamadı. 2012 yılında Berlin’de yaptığı bir konuşmada, Bielefeld’deki bir etkinliğe katıldığını hatırlatan Merkel, “Bu durumda, var” dedi. Held’in mesajının üzerinden 25 yıl geçerken, Bielefeld uzun soluklu bir espri haline geldi. Hâlâ bazı Almanların ülkelerinde böyle bir kentin olduğuna inanamadığı belirtiliyor.

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