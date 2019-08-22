Bu şehrin olmadığını kanıtlayana 1 milyon euro verilecek!

Tarihi 9. yüzyıla kadar giden, Orta Çağ'dan kalma bir kalesi bulunan ve 340 bin kişiye ev sahipliği yapan Almanya'nın Bielefeld şehri, ‘kentin var olmadığını’ kanıtlayanlara 1 milyon Euro ödül vaat etti. Önerinin ardında şehre olan ilgiyi artırmanın yanı sıra ‘Bielefeld komplosu’ olarak anılan 25 yıllık şaka var.

25 YILDIR DEVAM EDEN BİR EFSANE

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bielefeld, şehrin var olmadığına dair 25 yıldır devam eden efsaneye son vermek için kolları sıvadı. Tanıtım komitesi tarafından organize edilen yarışmada, bunu kanıtlayabilen kişi ya da kişilere 1 milyon Euroluk ödül vaat edildi.

YARIŞMA 5 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Yarışma kurallarına göre, yetişkin Alman vatandaşları 5 Eylül’e kadar ‘Bielefeld’in olmadığına dair su götürmez kanıtı’ sunmak zorunda. Yarışmanın internet sayfasına göre bu kanıtlar; fotoğraf, video veya yazı olabilir. Şehir yetkilileriyle birlikte yarışmayı düzenleyen organizasyon şirketi Bielefeld Marketing GmbH, “tüm kanıtları çürütebilecekleri konusunda yüzde 99 emin olduklarını” söyledi.