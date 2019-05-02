Bu şekilde beslenmek kansere yakalanma riskini yüzde 35 artırıyor

Yanlış beslenmenin kanseri tetiklediğini ifade eden diyetisyen Gönülol, "Yapılan araştırmalara göre; yanlış beslenme alışkanları kanserin ortaya çıkışı ve gelişiminde yüzde 35 etkili rol oynamaktadır. Bu nedenle mevsiminde meyve-sebze yenilmesi, doğru miktarlarda ve çeşitte protein, karbonhidrat ve yağ seçimiyle doğru pişirme yönteminin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Amerikan Kanser Derneği, kanserden korunmak için daha çok sebze, meyve ve tam tahıllı besinlerin yer aldığı, kırmızı et ve basit şeker içeren paketli işlenmiş gıdaların mümkün olduğunca bulunmadığı bir beslenme modelini benimsemek gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca bazı besinler içerdiği antioksidanlar aracılığıyla, vücuttaki koruyucu enzimleri harekete geçirip vücudun doğal kanserle mücadele etme yeteneğini aktive ederek veya içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek kansere karşı koruyucu etki göstermektedir. Bu besinlerden biri olan brokolinin, filizinde bulunan sülforafan isimli doğal bileşik, kanser hücrelerinin yanı sıra kanser kök hücrelerini de öldürdüğü bilinmektedir. Bu nedenle üzerinde en çok durulan anti kanser doğal ürünler arasında yer almaktadır” dedi.