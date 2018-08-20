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Bu suyu sakın dökmeyin! Düzenli tüketildiğinde boy uzatıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

Tam bir kalsiyum deposu olan yoğurt suyunu çöpe dökerek çok büyük hata yapıyorsunuz. Antikanserojen olan bu mucize suyun faydalarını öğrenince dökmek yerine içmeyi tercih edeceksiniz, eminiz!

Bu suyu sakın dökmeyin! Düzenli tüketildiğinde boy uzatıyor

Yoğurdun içerisinde bulunan bakteriler antikanserojendir. Kanserli hücrelerin oluşumuna engel olan bu suyu şifa niyetine içmelisiniz.

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İçerdiği yüksek miktardaki kalsiyum ve potasyum, kemik ve diş sağlığına katkıda bulunur. Gelişme çağındaki çocuklara ve 40 yaşını geçenlerin bu suyu içmeleri tavsiye edilir.

Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

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Kabızlık sorununa çözümdür. Sindirim sistemini düzenler.

Böbrek taşı düşürme konusunda iyi bir yardımcıdır.

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Troid bezlerinde oluşan problemlerin tedavicisidir.

Vücuda zindelik ve enerji verir.

su

Spor sonrası ortaya çıkan kas yorgunluğunu giderir.

Yoğurt suyu, çocukluk çağındaki kemik gelişimini destekler ve boy uzamasına yardımcı olur.

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Yoğurt suyu, eklem burkulmalarında, kırık ve çıkıklarda kişilerin çok daha hızlı bir şekilde kendilerini toparlamalarına olanak verir.

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