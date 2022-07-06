Bu tarifi kaçırmayın! Bayrama yakışacak kavurmalı pilav tarifi

Kurban Bayramı’nda gelen misafirler ne ikram etsem diye düşünüyorsanız kavurmalı pilav en uygun tercih olabilir. Hem oldukça doyurucu hem de lezzetli olan bu tarif kolayca yapılıyor. Mis gibi kokusu sizin ve misafirlerinizin favorisi olacak bu yemeği mutlaka denemelisiniz.

KAVURMALI PİLAV TARİFİ

Malzemeler

500 gram kavurma

1,5 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı sıcak et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Tereyağlı pilavı hazırlamak için ayıkladığınız pirinçleri berrak bir su çıkana kadar bol suda yıkayın. Suyunu süzdürün.

Geniş tabanlı bir pilav tenceresine zeytinyağı ve tereyağını aktarın. Pirinçleri tencereye alın ve orta kısımları şeffaf bir görünüm kazanana kadar kavurun.

Kavrulan pirinçlere sıcak durumda olan et suyu ve tuzu ekleyin. Sadece bir kez karıştırdığınız pilavı, et suyu kaynamaya başlayana kadar orta ateşte pişirin. Hemen ardından kapağını kapatın ve kısık ateşte, pirinçler göz göz olana kadar yaklaşık 12 dakika kadar pişirin.

Mis gibi tereyağlı, dumanı üzerinde pilavınız hazır. Ancak servis edilmeden önce dinlenmesi gerekiyor. Kağıt havlu ya da temiz bir mutfak bezi kullanarak tencereyi sarın ve demlenmesi için pilavı bekletin.

Bu esnada kavurmayı küçük küpler halinde kesin. Kendi yağı yeterli olacağı için ekstra yağ kullanmadan kızgın bir tavada renk alana kadar kavurmayı pişirin.

Demlenen pilavdan arzu ettiğiniz oranda servis tabağına alın. Pişirdiğiniz kavurmadan üzerine ekledikten sonra kavurma donacağı için bekletmeden sıcak olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!



