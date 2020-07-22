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Bu tarifi kimse hatırlamıyor! Lezzetiyle herkesi kendine aşık eden etli soğan dolması tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Neredeyse her yemeğe katılan ve lezzetiyle yemeklerin tadına ayrı bir lezzet katan soğandan dolma yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Yöresel lezzetlerden olan soğan dolması her ne kadar son yıllarda unutulmaya başlansa da pirinç, baharatlar ve kıyma ile doldurulan soğanlar, sofralarınıza yakışır bir lezzete dönüşüyor. İşte çok beğeneceğiniz enfes etli soğan dolması…

Bu tarifi kimse hatırlamıyor! Lezzetiyle herkesi kendine aşık eden etli soğan dolması tarifi...

Doğu ve güneydoğu bölgelerinin en gözde yemeklerinden biri olan soğan dolması, yemeklerin içerisinde soğan sevmeyenlerin bile hayran kalabileceği müthiş bir lezzettir. Biber ve kabak dolması gibi klasik tariflere rakip olan soğan dolması lezzetli iç harcıyla tüm beğenileri üzerinde topluyor. Gelin, tadına bir kez baktığınızda bir daha vazgeçemeyeceğiniz etli soğan tarifine bir bakalım.

MALZEMELER

200 gram kıyma
8 adet soğan
2 su bardağı pirinç
1 adet domates
1 adet biber
2 kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım demet maydanoz
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tutam taze nane
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
SOSU İÇİN

1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kuru nane
Su

HAZIRLANIŞI

Çukur bir tencerenin yarısına kadar su doldurun.
Soğanları soyun ve yarısına gelecek şeklinde ortasına derin bir çizik atın.
Ardından soğanları kaynayan suyun içerisine atın.
Kısık ateşte soğanlar kesildiği yerden ayrılmaya başlayıncaya kadar 3-4 dakika haşlayın.
Daha sonra kevgir yardımıyla soğanları suyun içinden alın ve soğumaya bırakın. Bu aşamada soğanları soğuk suya tutmayın ve suyun içine tuz atmayın.
Dolmanın harcını hazırlamak için eti yoğurma kabına alın.
İçine kuru soğanı ve domatesleri yemeklik doğrayın.
Sarımsakları rendeleyin.
Maydanozları kıyın ve biberi ince ince doğrayın.
Ardından pirinç ile birlikte biber salçasını ve domates salçasını ekleyin.
Son olarak pirinci, baharatları, tuzu ve bir çay bardağı suyu da ekleyip yoğurmaya başlayın.
Haşlayıp soğuttuğunuz soğanları katlarından ayırın.
Dolmayı yapacağınız tencerenin tabanına tereyağını koyun ve eritin.
Yağ tamamen eridiğinde domates salçasını ilave edin ve 2-3 dakika kavurun.
Daha sonra ocağın altını kapatın ve katlarından ayırdığınız soğanlardan bir tanesini elinize alın.
Hazırladığınız iç harçtan bolca alın ve soğanın içine koyarak sarın.
Sardığınız soğanı tencerenin içine dik bir şekilde yerleştirin.
Harcınız bitene kadar dolmaları doldurun ve tencereye dizin.
Ocağın altını kısık ateşte açarak pişirmeye başlayın.
Dizilen soğan dolmasının üzerine 1 çay bardağı suyu ilave edin. 1 çay bardağı yetersiz kalırsa çok az miktarda biraz daha su ilave edebilirsiniz. Ancak fazlaya kaçmayın. Çünkü soğan dolması çok fazla su isteyen bir dolma değildir.
Suyu da ilave ettikten sonra dolmaların üzerinde sıvı yağı gezdirin ve pişirmeye devam edin.
Afiyet olsun.

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