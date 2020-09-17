Bu tatlının sırrı meyvesinde gizli! Püf noktası ise...

Meyve ağaçlarında büyüyen, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilen incir, kuru veya yaş olarak tüketilebiliyor. Tatlılara kattığı benzersiz lezzet haricinde tuzlularla da mükemmel uyum sağlayabilen incir; peynir, zeytin ve sarımsak gibi tatlarla da birleştiğinde salataların öne çıkan lezzeti haline geliyor. İncirin sadece kendisini kullanarak da oldukça lezzetli tariflere imza atmak mümkün olabiliyor. Bu tariflerden biri olan incir tatlısını yapmak içinse önemli püf noktaları bulunuyor.

İNCİR TATLISININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

İncir tatlısını pişirmeden bir gece önce hazırlıklara başlamak gerekiyor. Akşamdan şekere yatırılan taze incirlerin baş kısımlarının kesilmemesi ve orta sertlikte olmasıysa büyük önem taşıyor. Böylece şekerle birleşen incirler çabucak yumuşamıyor. Bir gece öncesinde şekerle tatlanan incirleri çok kaynatmamaya da özen göstermek gerekiyor. Ayrıca kaynama sırasında üzerinde biriken köpüklerin alınması da bir diğer önemli püf noktasını oluşturuyor. Son olarak kaynayan tatlıyı ocaktan aldıktan sonra üzerini tülbentle örtmek ve iki gün güneş altında bekletmekse bu tatlının en can alıcı noktası haline geliyor. İşte o enfes incir tatlısının tarifi...