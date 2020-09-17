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Bu tatlının sırrı meyvesinde gizli! Püf noktası ise...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Tatlılarda kullanılan incir, tuzlularla buluşturulduğunda ortaya benzersiz bir lezzet çıkabiliyor. Ancak inciri yalnızca tatlı olarak sevenlerin, hazır tam incir zamanıyken bu tarifi de mutlaka keşfetmesi gerekiyor. Peki, taze incir tatlısı nasıl yapılıyor? Yıldızlı Tarifler kitabının yazarı Yıldız Öz Samaha, tadının damaklarda yerini uzun süre koruyacağı incir tatlısı tarifini paylaşıyor.

Bu tatlının sırrı meyvesinde gizli! Püf noktası ise...

Meyve ağaçlarında büyüyen, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilen incir, kuru veya yaş olarak tüketilebiliyor. Tatlılara kattığı benzersiz lezzet haricinde tuzlularla da mükemmel uyum sağlayabilen incir; peynir, zeytin ve sarımsak gibi tatlarla da birleştiğinde salataların öne çıkan lezzeti haline geliyor. İncirin sadece kendisini kullanarak da oldukça lezzetli tariflere imza atmak mümkün olabiliyor. Bu tariflerden biri olan incir tatlısını yapmak içinse önemli püf noktaları bulunuyor.

İNCİR TATLISININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

İncir tatlısını pişirmeden bir gece önce hazırlıklara başlamak gerekiyor. Akşamdan şekere yatırılan taze incirlerin baş kısımlarının kesilmemesi ve orta sertlikte olmasıysa büyük önem taşıyor. Böylece şekerle birleşen incirler çabucak yumuşamıyor. Bir gece öncesinde şekerle tatlanan incirleri çok kaynatmamaya da özen göstermek gerekiyor. Ayrıca kaynama sırasında üzerinde biriken köpüklerin alınması da bir diğer önemli püf noktasını oluşturuyor. Son olarak kaynayan tatlıyı ocaktan aldıktan sonra üzerini tülbentle örtmek ve iki gün güneş altında bekletmekse bu tatlının en can alıcı noktası haline geliyor. İşte o enfes incir tatlısının tarifi...

Malzemeler
2 kg taze incir
750 gr kadar şeker
Yarım su bardağı su
1 dilim limon

Yapılışı
Baş kısımlarıyla birlikte orta yumuşaklıkta seçtiğiniz taze incirlerin üzerine geceden şekeri serpin ve beklemeye alın.

Ertesi gün incirler çok fazla su salmadığı için üzerine su ekleyip ocağa alın.

İncirler kaynarken ara ara üzerinde biriken köpüklerini bir kaşık yardımıyla toplayın.

Biraz sulu kalacak şekilde pişme kıvamı almasını sağlayın.

Ocaktan almadan önce içine bir dilim limon atıp bir taşım daha kaynatın. Daha sonra bir tepsiye dökün.

Tatlının gereken kıvamı alması için üzerini bir tülbentle örterek ortalama 2 gün kadar güneşte bekletin.

İsterseniz kahvaltılarda reçel olarak, dilerseniz de üzerine kaymak ve ceviz ekleyerek tatlı olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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