Bu teknikleri ilk kez bir arada göreceksiniz! Kararan çatal ve kaşıkları ilk günkü gibi parlatmak için...

Çatal kaşıklar her gün defalarca kez kullandığımız en önemli mutfak eşyalarımız arasında. O nedenle hepimiz kullanırken pırıl pırıl parlayan çatal kaşıklar görmek istiyoruz. Hele ki misafirlerimiz geldiğinde onlara daha özenli çatal kaşıklar sunmayı diliyoruz. Ancak çatal kaşıklarımız zamanla kararma yapabiliyor. Kararan çatal kaşıklarımızı ise bazı adımları uygulayarak ara ara temizlememiz gerekiyor.

ÇATAL KAŞIKLAR NEDEN KARARIR?

Çatal kaşıkların en önemli kararma sebebi ıslak halde uzun süre beklemesidir. Bu durum zamanla su damlacıklarının çatal kaşıkların üzerinde kurumasına ve kara bir renk almasına sebep olur. Makinenizde kireç sökücü kullanmıyorsanız ya da makinenizin bakımını düzenli yapmıyorsanız bu da çatal kaşıklarınıza zarar verebilir.

KARARAN ÇATAL KAŞIKLAR NASIL PARLATILIR?

Sirke ve Su ile Temizleme

Bir kabın içine bir miktar sirke ve kabın tamamını alacak şekilde su ekleyin.

Çatal kaşıklarınızı bu karışımın içine koyun.

Birkaç saat bekletin.

Birkaç saatin sonunda çatal kaşıklarınızı durulayın ve bir bezle kurulayın.

Karbonat ve Sirke ile Temizleme

Birkaç tatlı kaşığı karbonatın üzerine sıvı kıvam alacak şekilde birkaç damla sirke damlatın.

Bu karışımı çatal kaşıklarınızı ovmak için kullanın.

Daha sonra çatal kaşıklarınızı durulayıp temiz bir bezle kurulayın.

Limon Kabuğu ile Temizleme

Kararan çatal kaşıklarınızı limon kabuğuyla iyice ovun.

Daha sonra çatal kaşıklarınızı yıkayın ve temiz bir bezle kurulayın.

Bulaşık Tableti ile Temizleme

Bulaşık makinesi için kullandığınız tabletlerden bir tanesini sıcak suyun içine koyun ve çözülmesini bekleyin.

Çözüldükten sonra karışımın içine çatal kaşıklarınızı alın.

Su soğuyana kadar bekleyin.

Su soğuduktan sonra çatal kaşıklarınızı ovun ve yıkayın.

Temiz bir bezle kurulayın.

Metal Parlatıcı İle Temizleme

Marketlerde satılan metal parlatıcılar çatal kaşıklarınızı parlatmak için son derece iyi.

Bu parlatıcılardan alıp üzerinde yazan talimata göre çatal kaşıklarınızı temizleyin.

Lekelerin kalmaması için son aşamada kurulamayı unutmayın.

