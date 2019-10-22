Bu telefon kılıfının insan derisinden farkı yok!

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren sektörlerden bir tanesi de telefon kılıfları. Bu kılıfların bazıları telefonun yalnızca arkasını korurken, bazıları ise cihazı 360 derece sararak tam koruma sağlıyor. Bugün, herhangi bir akıllı telefon modeli için üretilmiş olan binlerce kılıf görmemiz fazlasıyla mümkün.
Şimdi ise Fransız bilim insanları, telefon kılıflarına farklı bir açıdan yaklaşmaya çalıştılar. Dokunmaya duyarlı bir telefon kılıfı üretmeyi planlayan bilim insanları, planlarını gerçekleştirmek için yapay deriden faydalandılar. Öyle ki bilim insanlarının yapay deri kullanarak üretmiş oldukları bu telefon kılıfları, tüketicilerin dokunma hislerini algılayabiliyor.
İKİ FARKLI VERSİYONU VAR
Kılıf Telecom ParisTech Üniversitesi'nden Marc Teyssier liderliğinde Sorbonne Üniversitesi ve Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarınca geliştirildi. İki farklı versiyonu olan kılıflardan bir tanesi daha temel bir örneği temsil ederken diğeri ise neredeyse gerçek bir insan derisine dokunuyormuş hissi uyandırıyor.
SİNİRLİ OLUP OLMADIĞINIZI ANLIYOR
Bu yapay deriden oluşturulan telefon kılıfı, tüketicilerin dokunma hissini ve nasıl dokunduklarını anlayabiliyor. Örneğin narin bir dokunma bu kılıf tarafından sakinlik olarak algılanırken sert bir dokunma tüketicinin sinirli olduğu anlamını taşıyor. Üstelik bu telefon kılıfı, gıdıklama ve sıkma gibi dokunsal durumları da anlayabiliyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor?
KATMANLARDAN BİRİ İNCE BAKIR TELLERDEN OLUŞUYOR
Bilim insanları, bu yapay deriden üretilen akıllı telefon kılıfını çeşitli yeteneklerle donatmak için insan vücudundan faydalandılar. Öyle ki bu kılıf, tıpkı insan derisinde olduğu gibi farklı katmanlara sahip ve bu katmanlardan bir tanesi, ince bakır tellerden oluşuyor. Tüketicinin kılıfa uyguladığı basınca göre de bu bakır tellerdeki yük oranı değişiyor ve kılıf, dokunsal uyarıları anlayabiliyor.
Teyssier liderliğindeki bilim insanları şimdi, ürettikleri bu dokunsal duyuları algılayan kılıfın verimli bir şekilde kullanılabilmesi için nelerin yapılabileceği üzerinde çalışıyorlar. Eğer bilim insanları önlerinde duran bazı zorlukları aşabilir ve kılıfın verimini yükseltebilirlerse, ilerleyen dönemlerde dokunsal duyuları algılayan yüzeyler pek çok alanda kullanılabilecekmiş gibi görünüyor.
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