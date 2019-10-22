Bu telefon kılıfının insan derisinden farkı yok!

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren sektörlerden bir tanesi de telefon kılıfları. Bu kılıfların bazıları telefonun yalnızca arkasını korurken, bazıları ise cihazı 360 derece sararak tam koruma sağlıyor. Bugün, herhangi bir akıllı telefon modeli için üretilmiş olan binlerce kılıf görmemiz fazlasıyla mümkün.

Şimdi ise Fransız bilim insanları, telefon kılıflarına farklı bir açıdan yaklaşmaya çalıştılar. Dokunmaya duyarlı bir telefon kılıfı üretmeyi planlayan bilim insanları, planlarını gerçekleştirmek için yapay deriden faydalandılar. Öyle ki bilim insanlarının yapay deri kullanarak üretmiş oldukları bu telefon kılıfları, tüketicilerin dokunma hislerini algılayabiliyor.

İKİ FARKLI VERSİYONU VAR

Kılıf Telecom ParisTech Üniversitesi'nden Marc Teyssier liderliğinde Sorbonne Üniversitesi ve Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarınca geliştirildi. İki farklı versiyonu olan kılıflardan bir tanesi daha temel bir örneği temsil ederken diğeri ise neredeyse gerçek bir insan derisine dokunuyormuş hissi uyandırıyor.