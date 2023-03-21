Bu transfer tarihe geçecek! Fenerbahçe'nin yıldızı, rekorla yuvadan uçuyor...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Lider Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği haftayı 3 puanla kapatan sarı - lacivertliler, maç eksiğiyle puan farkını 6'ya düşürmüştü. Milli araya moralli giren Kanarya'da sıcak bir gelişme yaşandı.

FORMUNUN ZİRVESİNE ÇIKTI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan Vitor Pereira'nın bek olarak oynattığı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon formunun zirvesine çıktı.

NAPOLI, İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çeken milli futbolcu için daha önce Eljif Elmas ve Kim Min Jae'nin yolunu tuttuğu Napoli, İstanbul'a gelmişti.

25 MİLYON EURO

Kadıoğlu'nu sezon sonunda mutlaka kadrosuna katmak isteyen İtalyan devinin Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon euro'yu ödeyerek transferi bitireceği kaydedildi.

REKOR KIRILACAK

Transferin bu bedelle gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin kulüp tarihinde rekor kırılacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı - lacivertli formayla 35 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

