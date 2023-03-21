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Bu transfer tarihe geçecek! Fenerbahçe'nin yıldızı, rekorla yuvadan uçuyor...

21.03.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci devresinde bulduğu gollerde sahadan 3-1 galip ayrıldı ve lider Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği haftayı kayıpsız kapatarak milli araya girdi. Fenerbahçe'de performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Bu transfer tarihe geçecek! Fenerbahçe'nin yıldızı, rekorla yuvadan uçuyor...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Lider Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği haftayı 3 puanla kapatan sarı - lacivertliler, maç eksiğiyle puan farkını 6'ya düşürmüştü. Milli araya moralli giren Kanarya'da sıcak bir gelişme yaşandı.

FORMUNUN ZİRVESİNE ÇIKTI

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan Vitor Pereira'nın bek olarak oynattığı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon formunun zirvesine çıktı.

NAPOLI, İSTANBUL'A GELMİŞTİ

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Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çeken milli futbolcu için daha önce Eljif Elmas ve Kim Min Jae'nin yolunu tuttuğu Napoli, İstanbul'a gelmişti.

25 MİLYON EURO

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Kadıoğlu'nu sezon sonunda mutlaka kadrosuna katmak isteyen İtalyan devinin Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon euro'yu ödeyerek transferi bitireceği kaydedildi.

REKOR KIRILACAK

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Transferin bu bedelle gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin kulüp tarihinde rekor kırılacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon sarı - lacivertli formayla 35 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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