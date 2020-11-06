Bu turşunun sağlıksız olduğu açıklandı! İçindeki kimyasal...

Gezegendeki en sağlıksız 30 besini açıklayan Eatthis.com'un listesini Mynet Yemek okuyucuları ile paylaşıyoruz. Açıklanan listede sadece besinlerin isimler yok. Bunların yanı sıra besinlerin içerdiği maddeler de yer alıyor. Bakalım bu 30 besin içinde kimlerin favoriler var...
Sağlıksız madde: Sodyum, şeker, koruyucu maddeler
Mayonez, boş kalorili çeşnilerin en kötüleri arasında yer alır.
Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği günlük şeker tüketim miktarı maksimum 25 gram. Ancak dünyanın birçok yerindeki insanlar bu oranın neredeyse 2 kat fazlasını tüketiyor. Beyaz şeker Tip 2 diyabet riskini artırıyor ve obeziteye yol açıyor.
Kırmızı eti doğru pişirdiğiniz taktirde sağlıklı bir besin olacaktır. Yapılan araştırmalara göre çok pişmiş ette kanserojen maddeler açığa çıktığı ortaya kondu.
Yapay çikolatalar polisorbat denilen bir kimyasal içerir. Bu da sağlığımızı tehlikeye atar. Kesinlikle tüketilmemelidir.
Plastik şişede bulunan BPA adlı kimyasalın yutulması, çeşitli hormonal değişiklere neden olabilir. Asla plastik şişeli sular tercih etmemelisiniz.
Yüksek oranda şeker ve fruktozlu mısır şurubu içerirler. Ev yapımı doğal limonataları tüketmeniz tavsiye edilir.
Yapay aroma, disodyum inosit içerir ve kanserojen olan karamel rengi şüpheli bileşenlerle doludur. Doğallığından emin olmadığınız sebze burgerleri yemeyin.
Doymuş yağ, yapay tatlandırıcı ile doludur.
Şaşırdınız değil mi? Sağlıklı olarak bildiğimiz şekersiz çikolatalar da yemememiz gerekenler listesinde yerini aldı. Şekersiz olsa da içinde sağlıksız malzemeler vardır.
İçinde arsenik adlı kimyasal bulunur. Diyet yapanların tercih ettiği esmer pirinç ne yazık ki bildiğimiz gibi değil, sağlıksız bir gıda...
Soya ve kanola yağı içermektedir.
Yüksek fruktozlu mısır şurubu, soya fasulyesi yağı ile doludur salata sosları. Yediğiniz sağlıklı salatayı mahvederler...
Bitkisel yağlar, margarinle dolu olan kruvasan kalp sağlığını ve kolesterolü olumsuz anlamda etkiler.
Alfredo sosu krema, parmesan peyniri ve bol miktarda yağla yapılır, bunlar bir araya geldiğinde size zarar verir.
Derin bitkisel yağda kızartılan soğan halkaları patatesten kızartmasından bile daha zararlı. Doymuş yağ, şeker içeren soğan halkası tam bir zehir deposu...
Sodyum, koruyucu maddeler içerirler. Taze sebze ve meyveden şaşmayın.
Polisorbat 80, sodyum benzoat içerirler. Kesinlikte tüketilmemesi önerilir. Bunun yerine ev yapımı doğal turşuları sofranıza getirin...
Şeker, mısır şurubu, sorbitol, soya fasulyesi yağı, BHT
Yüksek fruktozlu mısır şurubu içerirler.
Şeker ve sodyum oranı çok yüksektir. Krem peynir tek başına tüketildiğinde sağlıklıdır ancak yüksek oranda şeker, yağ ile birleşince zararlı maddeye dönüşür.
Hazır meyveli yoğurtlarda şeker oranı yüksektir ve koruyucu katkı maddeleri bulunur.
Sodyum, gıda katkı maddeleri içerir.
Mozzarella çubuklarında protein olmasına rağmen, bu popüler meze kızartıldığı için sağlıklı bir seçim değildir.
Şeker ve yapay tatlandırıcı içerirler. Sağlıklı bir atıştırmalık değildir!
Katkı maddesi olan polisorbat 80 içerir. Bu madde dondurmaya kremsi kıvam verir ve bağımlılık etkisi yaratır.
Azodikarbonamid gibi ağartıcı kimyasallar
Elbette bu listenin olmazsa olmazı... Flatatlar ile dolu olan fast food yiyecekler kalp sağlığını olumsuz etkiler. Kanserli hücrelerin çoğalmasına neden olur.
Yüksek sodyum ve kanserojen içerikli nitrat seviyeleri yüksektir.
Butillenmiş Hidroksitolüen (BHT),Butillenmiş Hidroksianisol (BHA),rafine edilmiş karbonhidrat, ilave şeker içermektedir.
Vücutta iltihap oranını yükseltir. Yüksek ısıda pişen yiyecekler kanserojen etkiye sahip olabilirler. Bunun yerine fırınlanmış besinleri tercih edebilirsiniz.
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