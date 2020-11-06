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Bu turşunun sağlıksız olduğu açıklandı! İçindeki kimyasal...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 06.11.2020 12:14 | Son Güncelleme:
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Bu turşunun sağlıksız olduğu açıklandı! İçindeki kimyasal...

Eatthis.com, dünyadaki en sağlıksız 30 besini seçti. Liste içinde neler yok ki! Severek yediğimiz bazı gıdalar aslında bizi tuzağa düşürmüş... İşte detaylar.

Gezegendeki en sağlıksız 30 besini açıklayan Eatthis.com'un listesini Mynet Yemek okuyucuları ile paylaşıyoruz. Açıklanan listede sadece besinlerin isimler yok. Bunların yanı sıra besinlerin içerdiği maddeler de yer alıyor. Bakalım bu 30 besin içinde kimlerin favoriler var...

MAYONEZ

Sağlıksız madde: Sodyum, şeker, koruyucu maddeler

Mayonez, boş kalorili çeşnilerin en kötüleri arasında yer alır.

ŞEKER

Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği günlük şeker tüketim miktarı maksimum 25 gram. Ancak dünyanın birçok yerindeki insanlar bu oranın neredeyse 2 kat fazlasını tüketiyor. Beyaz şeker Tip 2 diyabet riskini artırıyor ve obeziteye yol açıyor.

YANMIŞ ET

Kırmızı eti doğru pişirdiğiniz taktirde sağlıklı bir besin olacaktır. Yapılan araştırmalara göre çok pişmiş ette kanserojen maddeler açığa çıktığı ortaya kondu.

YAPAY ÇİKOLATAYLA KAPLI YİYECEKLER

Yapay çikolatalar polisorbat denilen bir kimyasal içerir. Bu da sağlığımızı tehlikeye atar. Kesinlikle tüketilmemelidir.

PLASTİK ŞİŞELİ SU

Plastik şişede bulunan BPA adlı kimyasalın yutulması, çeşitli hormonal değişiklere neden olabilir. Asla plastik şişeli sular tercih etmemelisiniz.

ŞİŞELENMİŞ LİMONATA

Yüksek oranda şeker ve fruktozlu mısır şurubu içerirler. Ev yapımı doğal limonataları tüketmeniz tavsiye edilir.

VEGGİE BURGER

Yapay aroma, disodyum inosit içerir ve kanserojen olan karamel rengi şüpheli bileşenlerle doludur. Doğallığından emin olmadığınız sebze burgerleri yemeyin.

YUMUŞAK ŞEKERLER

Doymuş yağ, yapay tatlandırıcı ile doludur.

ŞEKERSİZ ÇİKOLATA

Şaşırdınız değil mi? Sağlıklı olarak bildiğimiz şekersiz çikolatalar da yemememiz gerekenler listesinde yerini aldı. Şekersiz olsa da içinde sağlıksız malzemeler vardır.

ESMER PİRİNÇ

İçinde arsenik adlı kimyasal bulunur. Diyet yapanların tercih ettiği esmer pirinç ne yazık ki bildiğimiz gibi değil, sağlıksız bir gıda...

KAHVE KREMASI

Soya ve kanola yağı içermektedir.

HAZIR SALATA SOSLARI

Yüksek fruktozlu mısır şurubu, soya fasulyesi yağı ile doludur salata sosları. Yediğiniz sağlıklı salatayı mahvederler...

KRUVASAN

Bitkisel yağlar, margarinle dolu olan kruvasan kalp sağlığını ve kolesterolü olumsuz anlamda etkiler.

FETTUCCİNE ALFREDO

Alfredo sosu krema, parmesan peyniri ve bol miktarda yağla yapılır, bunlar bir araya geldiğinde size zarar verir.

SOĞAN HALKALARI

Derin bitkisel yağda kızartılan soğan halkaları patatesten kızartmasından bile daha zararlı. Doymuş yağ, şeker içeren soğan halkası tam bir zehir deposu...

DONDURULMUŞ GIDALAR

Sodyum, koruyucu maddeler içerirler. Taze sebze ve meyveden şaşmayın.

KATKI MADDELİ TURŞU

Polisorbat 80, sodyum benzoat içerirler. Kesinlikte tüketilmemesi önerilir. Bunun yerine ev yapımı doğal turşuları sofranıza getirin...

GRANOLA BAR

Şeker, mısır şurubu, sorbitol, soya fasulyesi yağı, BHT

BARBEKÜ SOS

Yüksek fruktozlu mısır şurubu içerirler.

CHEESECAKE

Şeker ve sodyum oranı çok yüksektir. Krem peynir tek başına tüketildiğinde sağlıklıdır ancak yüksek oranda şeker, yağ ile birleşince zararlı maddeye dönüşür.

MEYVELİ YOĞURT

Hazır meyveli yoğurtlarda şeker oranı yüksektir ve koruyucu katkı maddeleri bulunur.

DONDURULMUŞ PİZZA

Sodyum, gıda katkı maddeleri içerir.

MOZZARELLA ÇUBUKLARI

Mozzarella çubuklarında protein olmasına rağmen, bu popüler meze kızartıldığı için sağlıklı bir seçim değildir.

PROTEİN BARLARI

Şeker ve yapay tatlandırıcı içerirler. Sağlıklı bir atıştırmalık değildir!

DİYET DONDURMA

Katkı maddesi olan polisorbat 80 içerir. Bu madde dondurmaya kremsi kıvam verir ve bağımlılık etkisi yaratır.

BEYAZ UNDAN YAPILMIŞ EKMEK

Azodikarbonamid gibi ağartıcı kimyasallar

FAST FOOD

Elbette bu listenin olmazsa olmazı... Flatatlar ile dolu olan fast food yiyecekler kalp sağlığını olumsuz etkiler. Kanserli hücrelerin çoğalmasına neden olur.

SOSİSLİ SANDVİÇ

Yüksek sodyum ve kanserojen içerikli nitrat seviyeleri yüksektir.

ŞEKERLİ MISIR GEVREĞİ

Butillenmiş Hidroksitolüen (BHT),Butillenmiş Hidroksianisol (BHA),rafine edilmiş karbonhidrat, ilave şeker içermektedir.

KIZARTMALAR

Vücutta iltihap oranını yükseltir. Yüksek ısıda pişen yiyecekler kanserojen etkiye sahip olabilirler. Bunun yerine fırınlanmış besinleri tercih edebilirsiniz.


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