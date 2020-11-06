Bu turşunun sağlıksız olduğu açıklandı! İçindeki kimyasal...

Gezegendeki en sağlıksız 30 besini açıklayan Eatthis.com'un listesini Mynet Yemek okuyucuları ile paylaşıyoruz. Açıklanan listede sadece besinlerin isimler yok. Bunların yanı sıra besinlerin içerdiği maddeler de yer alıyor. Bakalım bu 30 besin içinde kimlerin favoriler var...

MAYONEZ

Sağlıksız madde: Sodyum, şeker, koruyucu maddeler

Mayonez, boş kalorili çeşnilerin en kötüleri arasında yer alır.

ŞEKER

Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği günlük şeker tüketim miktarı maksimum 25 gram. Ancak dünyanın birçok yerindeki insanlar bu oranın neredeyse 2 kat fazlasını tüketiyor. Beyaz şeker Tip 2 diyabet riskini artırıyor ve obeziteye yol açıyor.

YANMIŞ ET

Kırmızı eti doğru pişirdiğiniz taktirde sağlıklı bir besin olacaktır. Yapılan araştırmalara göre çok pişmiş ette kanserojen maddeler açığa çıktığı ortaya kondu.

YAPAY ÇİKOLATAYLA KAPLI YİYECEKLER

Yapay çikolatalar polisorbat denilen bir kimyasal içerir. Bu da sağlığımızı tehlikeye atar. Kesinlikle tüketilmemelidir.

PLASTİK ŞİŞELİ SU

Plastik şişede bulunan BPA adlı kimyasalın yutulması, çeşitli hormonal değişiklere neden olabilir. Asla plastik şişeli sular tercih etmemelisiniz.