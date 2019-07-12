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Bu villaların geceliği 110 bin TL

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 12.07.2019 13:49 | Son Güncelleme

Turizmin başkenti Antalya, beş yıldızlı otellerin kral daireleri ve villalarında lüks ve hizmette sınır tanımıyor. Dünya liderleri ve birçok ünlü ismin de ağırlandığı kral daireleri ve villa misafirleri, havalimanından helikopterle alınıyor. Villaların bir gecelik fiyatları ise 110 bin TL'yi buluyor.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-07-19 15:20:00
Antalya
2019-07-19 16:30:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-07-26 07:45:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-07-26 09:00:00
393.17 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-07-19 22:00:00
Gazipasa
2019-07-20 00:55:00
DÖNÜŞ
Gazipasa
2019-07-26 05:55:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-07-26 09:25:00
730.14 TL
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Turizmde Herşey Dahil (HD) sistem uygulamasıyla dünyada bir numara olan Antalya, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 640 kilometrelik sahilleri ve mavi bayraklı 202 plajıyla dünyada ilk sırada yer alıyor. Kent, 5 yıldızlı otellerde kral daireleri, birbirinden lüks süitler ve özel villalarıyla da nitelikli turizm alanında dikkat çekiyor. Bu yıl rekorların kırıldığı Antalya turizminde lüks segment olarak adlandırılan villalar, kral daireleri ve süper lüks süitlere ilgi ciddi oranda arttı. Bu villa ve kral dairelerinin gecelik fiyatları 5 bin ila 20 bin dolar arasında değişiyor. Bazı otellerde villanın bir günlük fiyatı 105-110 bin TL'yi buluyor. Peki villaları bu denli yüksek fiyatlı yapan ne? Bu sorunun cevabını galerimizde bulabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
villa Tatil Seyahat Antalya

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