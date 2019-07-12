Bu villaların geceliği 110 bin TL

Turizmde Herşey Dahil (HD) sistem uygulamasıyla dünyada bir numara olan Antalya, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 640 kilometrelik sahilleri ve mavi bayraklı 202 plajıyla dünyada ilk sırada yer alıyor. Kent, 5 yıldızlı otellerde kral daireleri, birbirinden lüks süitler ve özel villalarıyla da nitelikli turizm alanında dikkat çekiyor. Bu yıl rekorların kırıldığı Antalya turizminde lüks segment olarak adlandırılan villalar, kral daireleri ve süper lüks süitlere ilgi ciddi oranda arttı. Bu villa ve kral dairelerinin gecelik fiyatları 5 bin ila 20 bin dolar arasında değişiyor. Bazı otellerde villanın bir günlük fiyatı 105-110 bin TL'yi buluyor. Peki villaları bu denli yüksek fiyatlı yapan ne? Bu sorunun cevabını galerimizde bulabilirsiniz.