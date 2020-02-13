Bu yemeği yiyen hasta olmuyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de hava sıcaklığının günlerdir eksi derecelerde olması, kentin yöresel lezzeti olan beyrana ilgiyi arttırdı. Özellikle soğuk algınlığı ve gribe iyi gelmesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle tercih edilen beyran, vitamin deposu olma özelliğiyle de sıklıkla tüketiliyor. Eklem ağrılarına ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilen beyran, kış aylarında şifa dağıtması ile de biliniyor. İçerisindeki sarımsak sosu ve özel et suyu ile doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyran, gastronomi kenti Gaziantep’e gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor.

BEYRAN HASTALIKLARA KARŞI KALKAN

Beyranın, Osmanlı döneminde padişah yemeği olarak bilindiğini anlatan restoran işletmecisi Ahmet Çadır, "Beyran, Gaziantep yöresine ait, kuzunun kürek ve boyun etinden yapılır. İçinde bolca antibiyotik, sarımsak, acı ve protein bulunmaktadır. Özellikle kış aylarında hava sıcaklıkları eksi derecelere düştüğünde Gaziantepliler bu yemekle hastalıklara karşı kendini korumaya alır. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler de bu yemeği sıklıkla tercih ediyor” dedi.