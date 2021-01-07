Bu yemekler dünyaca ünlü şeflerin elinden çıktı! Bu yemek uçak biletinden daha pahalı

Bugün size Michelin Yıldızlı restoranlara giden kişilerin yedikleri yemekleri paylaşmaya karar verdik. Müşteriler bu restoranlardan ve yedikleri yemeklerden memnun kalmışa benziyor.

'Çin turtası'

'Şimdiye kadar yediğim en iyi tatlı'

'Çok etkileyici bir yemek. İçerisine giren toplam 15 bileşen var. Çok basit görünüyor, ancak bir 'salata' tabağında mümkün olmadığını düşündüğüm lezzetleri ortaya çıkarıyor.'

Misket limonu köpüğü, çikolata, kakao kreması ve portakal jeli ile panna cotta tatlısı.

'Deniz tarağı ve karnabahar'

'Gecenin en güzel yemeklerinden biri. Tatlı Tamago, kaya balığı ve havyar.'

'Fransa, Valence'deki 3 yıldızlı Michelin restoranının en önemli tatlısı.'

'Salatalık, bıldırcın yumurtası, turp ve portakal soslu somon gravlax'

'İstiridye, üzerinde biraz deniz mahsulü olan çıtır pirinç ve kaz ciğeri'

'Çikolatalı tatlı'

'Beyaz çikolata kaplı tatlı patates ve matcha keki'

'Vanilyalı kek şerbeti ve maraschino bardağı ile dondurma'

'Bu tatlı, bir uçak biletinden daha pahalı ama çok lezzetliydi. Portakal şerbeti ve beyaz çikolata var.'



