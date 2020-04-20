Bu yiyecekler afrodizyak etkisi yaratıyor! Cinsel isteği arttırmak için...

Aşk ilacı olarak anılan afrodizyak, sizlere kaliteli bir cinsel deneyim sunarak, cinsel sorunlarınızı gidermeye yardımcı olur ve ilişki sırasında zevk almanızı sağlar. Afrodizyak etkisi yaratan yiyecekleri tüketerek kolayca cinsel enerjinizi arttırabilirsiniz. Sizler için afrodizyak etkisi yüksek olan on yiyeceği ele aldık. İyi okumalar.
Kokusu ve tadıyla mutluluk hormonunuzu harekete geçiren çikolata, cinsel isteğinizi kolayca arttırarak haz duymanızı sağlar. Yapılan tıbbi çalışmalara dayanarak, çikolatanın içerdiği kakao ve beyin etkinliğini olumlu yönde hızlandıran triptofan ile feniletilamin maddesi seks sırasında ortaya çıkan endorfin hormonlarını tetikleyerek cinsel arzunuzu arttırır.
Zengin potasyum, B vitamini ve bromelain isimli enzim içeriği nedeniyle muz, libidoyu ve cinsel gücünüzü yükseltir. Özellikle erkekler için seks sırasında enerjiyi ve cinsel gücü arttırır.
Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gidermesiyle bilinen fındık, aşk hayatına da katkı sağlıyor. İçerdiği E vitamini ile iktidarsızlık sorunu yaşayan erkekler için kullanılması öneriliyor. Fındık, afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve enerjinizi arttırır.
Bilinen en eski afrodizyak kaynağı olan istiridye, içerdiği aminoasitler ve yüksek oranda çinko sayesinde cinsel istek hormonlarınızı çalıştırır. İçindeki çinko sayesinde erkekler için spermin çoğalmasına katkıda bulunur.
Bağışıklık sisteminizi güçlendiren acı biber içerdiği kapsaisin maddesi ile beyindeki endorfin salınımını hızla arttırır, kalp atışlarını hızlandırır ve cinsel isteğinizi ikiye katlar.
Afrodizyak etkisi yüksek olan keçiboynuzu, cinsel isteği arttırmakla beraber cinsel isteksizlik sorunu yaşayanlar için de çözüm kaynağı. Keçiboynuzunu çiğ ya da pekmez halinde kolayca tüketebilirsiniz.
Yüzyıllardır afrodizyak kaynağı bilinen siyah havyar, içerdiği çinko miktarı nedeniyle erkeklik hormonlarının üretimini artırarak, sperm sayısını yükseltir.
Kokusu ve tadıyla mutluluk hormonunuzu harekete geçiren çilek, içerdiği C vitamini sayesinde libidonuzu ve cinsel enerjinizi arttırır. Bunun yanı sıra erkeklerde sperm miktarının artmasını sağlar. Çilek, cinsel organa giden kan dolaşımını hızlandırdığı için cinsel isteğinizi tetikleyen güçlü bir afrodizyak kaynağı.
Avokado cinsel hayat için mükemmel bir yiyecektir. Yüksek oranda potasyum, yağ asitleri, A ve C vitamini içeren avokado aşk meyvesi olarak bilinir. İçerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etkisi yaratan bu meyve cinsel isteğinizi ikiye katlar. Bunun yanı sıra avokado, erkekler için testosteron hormonunun daha çok salgılanmasını sağlar.
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