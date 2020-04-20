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Bu yiyecekler cinsel gücü arttırıyor! Herkesin dolabında var...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Tutku dolu bir aşk yaşamak için cinsellik çok önemli. Her çift renkli maceralar yaşamak için alternatif yollar arar. Yapay takviyeler almak bireylerin sağlığı için tehlikeli olabilir. Bu noktada, doğal besinler tüketerek partnerinizin başını döndürmeniz mümkün. Partnerini yatakta büyülemek isteyenler için cinsel gücü arttıran yiyecekleri açıklıyoruz...

Bu yiyecekler cinsel gücü arttırıyor! Herkesin dolabında var...

Eğer cinsel yaşamınız eski cazibesini kaybettiyse artık üzülmenize gerek yok. Cinsel gücü arttıran yiyecekler ile hayatınızı değiştirmek çok kolay. Tamamen doğal olan besinlerle cinsel performansınızı yükseltebilirsiniz. İşte yatak odanızın ısısını arttıran yiyeceklerin tam listesi...

Eğer cinsel yaşamınız eski cazibesini kaybettiyse artık üzülmenize gerek yok. Cinsel gücü arttıran yiyecekler ile hayatınızı değiştirmek çok kolay. Tamamen doğal olan besinlerle cinsel performansınızı yükseltebilirsiniz. İşte yatak odanızın ısısını arttıran yiyeceklerin tam listesi...

CİNSEL GÜCÜ ARTTIRAN YİYECEKLER

Partnerini nirvanaya ulaştırmak isteyenler afrodizyak etkisi olan gıdaları merak ediyor. İlaç kullanımına başvurmadan evde bulabileceğiniz besinlerle enerjinizi yükseltebilirsiniz.

BAL

Bal, cinsel yaşamı daha aktif hale getirmek isteyen çiftler için vazgeçilmez enerji kaynağıdır. Balın içinde bol miktarda bulunan B vitamini, her iki cinsiyet için de oldukça önemlidir. B vitamini, östrojen ve testosteron hormonlarını dengeler. Kadın ve erkekteki enerjiyi arttırarak cinsel performansa etki eder.

KIRMIZI ET

Kırımızı et ve tavuk eti içinde bulunan karnitin ve l-arginin amino asitleri, vücuttaki kan akışını hızlandırır. Cinsel isteği arttıran et tüketimi, cinsel yaşamı güçlendirir.

YUMURTA

yumurta
Evlerin ve yemek tariflerinin vazgeçilmezi olan yumurta, yatak odanızdaki performansa etki gösterecek özellikte bir besindir. İçeriğinde bulunan B5 ve B6 vitaminleri hormonların dengelenmesini sağlar. Östrojen hormonuna etki eden yumurta, doğurganlığı arttırır. Eğer libido seviyenizi yükseltmek istiyorsanız, çiğ yumurta yemek gerekli enerjiyi toplamanıza yardımcı olur.

ANTEP FISTIĞI

FISTIK
Renkli bir cinsel hayata antep fıstığı tüketerek çok kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz. Antep fıstığının içinde bulunan l-arginin maddesi, E vitamini ve protein, kadın ve erkek için önem taşır. Cinsel bölgenize giden kanın akışını hızlandıran antep fıstığı, aynı zamanda cinsel isteğinizi de arttırır.

TAHİN-PEKMEZ

PEKMEZ

Sabahları aç karna yenildiğinde vücut ısısını yükselterek enerji veren pekmez, yatak odalarının da vazgeçilmezidir. Özellikle pekmezi tahin ile karıştırarak yediğinizde sağladığı etki daha fazla olur. Pekmez; içinde bulunan demir, potasyum ve kalsiyum ile kan akışını hızlandırır. Alyuvar hücrelerinde bulunan oksijeni taşıyarak enerjiyle dolmanızı sağlar.

ÇİLEK

Bilindiği üzere çilek, cinselliğin sembollerinden biridir. A, B ve C vitaminleri açısından zengin bir yapıya sahip olan çilek cinsel performansı arttırır. Kalsiyum, potasyum ve demir içeriğiyle vücut içindeki enerji akışını güçlendirir. Erkeklerde sperm hücrelerini arttırır.

SARIMSAK

SARIMSAK

Cinsel organlara giden kan akışını hızlandıran sarımsak, içindeki allicin maddesi ile cinsel gücü arttırmaya yardımcı olur. Ancak sert ve rahatsız edici kokusu nedeniyle direkt olarak kullanım tercih edilmez. Bunun için sarımsaklı bitkisel ilaçlar kullanmanız daha uygun olacaktır.


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