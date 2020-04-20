Bu yiyecekler cinsel gücü arttırıyor! Herkesin dolabında var...

Bal, cinsel yaşamı daha aktif hale getirmek isteyen çiftler için vazgeçilmez enerji kaynağıdır. Balın içinde bol miktarda bulunan B vitamini, her iki cinsiyet için de oldukça önemlidir. B vitamini, östrojen ve testosteron hormonlarını dengeler. Kadın ve erkekteki enerjiyi arttırarak cinsel performansa etki eder.

Eğer cinsel yaşamınız eski cazibesini kaybettiyse artık üzülmenize gerek yok. Cinsel gücü arttıran yiyecekler ile hayatınızı değiştirmek çok kolay. Tamamen doğal olan besinlerle cinsel performansınızı yükseltebilirsiniz. İşte yatak odanızın ısısını arttıran yiyeceklerin tam listesi...

Eğer cinsel yaşamınız eski cazibesini kaybettiyse artık üzülmenize gerek yok. Cinsel gücü arttıran yiyecekler ile hayatınızı değiştirmek çok kolay. Tamamen doğal olan besinlerle cinsel performansınızı yükseltebilirsiniz. İşte yatak odanızın ısısını arttıran yiyeceklerin tam listesi...

KIRMIZI ET

Kırımızı et ve tavuk eti içinde bulunan karnitin ve l-arginin amino asitleri, vücuttaki kan akışını hızlandırır. Cinsel isteği arttıran et tüketimi, cinsel yaşamı güçlendirir.

YUMURTA



Evlerin ve yemek tariflerinin vazgeçilmezi olan yumurta, yatak odanızdaki performansa etki gösterecek özellikte bir besindir. İçeriğinde bulunan B5 ve B6 vitaminleri hormonların dengelenmesini sağlar. Östrojen hormonuna etki eden yumurta, doğurganlığı arttırır. Eğer libido seviyenizi yükseltmek istiyorsanız, çiğ yumurta yemek gerekli enerjiyi toplamanıza yardımcı olur.

ANTEP FISTIĞI



Renkli bir cinsel hayata antep fıstığı tüketerek çok kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz. Antep fıstığının içinde bulunan l-arginin maddesi, E vitamini ve protein, kadın ve erkek için önem taşır. Cinsel bölgenize giden kanın akışını hızlandıran antep fıstığı, aynı zamanda cinsel isteğinizi de arttırır.

TAHİN-PEKMEZ

Sabahları aç karna yenildiğinde vücut ısısını yükselterek enerji veren pekmez, yatak odalarının da vazgeçilmezidir. Özellikle pekmezi tahin ile karıştırarak yediğinizde sağladığı etki daha fazla olur. Pekmez; içinde bulunan demir, potasyum ve kalsiyum ile kan akışını hızlandırır. Alyuvar hücrelerinde bulunan oksijeni taşıyarak enerjiyle dolmanızı sağlar.