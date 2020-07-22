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Bu yiyecekler ve davranışlar kalp krizine sebep oluyor! Risk altında olabilirsiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, yılda yaklaşık 18 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin %80'i ise kalp krizi nedeniyle gerçekleşiyor. Elbette ki, bu hastalığı ortaya çıkaran ve artıran bazı sebepler var. Bunlar; sigara ve alkol, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, spor yapmamak gibi sebepler oluyor.

Bu yiyecekler ve davranışlar kalp krizine sebep oluyor! Risk altında olabilirsiniz...

En belirgin belirtisi göğüs ağrısı olan kalp krizi riskini azaltan faktörler kadar arttıran faktörlere de odaklanmak gerekiyor. Nelere dikkat edilmesi gerektiği bilindiği takdirde risk azalıyor. Genetik etkenler, yaş faktörü, erkek olmak gibi faktörler kalp krizinde değişmeyen faktörler grubuna giriyor. Peki, krizi önlemek için değişen faktörler neler?

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTTIRAN BESİNLER

Öncelikle dikkat etmeniz gereken besin, yağ olmalı. Doymuş yağ içeren besinlerden uzak durmalısınız. Paketlenmiş gıdalar doymuş yağ içeren besinler listesinin başında gelir. Eğer bu gibi besinleri tüketiyorsanız bunların yerine doymamış yağ içeren besinleri tüketmeye başlayabilirsiniz.

Tabii ki hamur işi, börek, poğaça gibi besinlerden uzak durmanız gerektiğini söylememek hata olur. Herkesin çok sevdiği bu besinler de ne yazık ki kalp düşmanı besinler arasına girer.

Sosis, hamburger, kebap, pastırma gibi yağlı etleri tüketmek yerine; balık, tavuk ve kendi yağında pişmiş kırmızı etleri tercih etmelisiniz.
Süt ürünlerinden krem peyniri, tam yağlı süt, tam yağlı yoğurt gibi yüksek yağ oranı içeren besinler de uzak durmanız gereken besinler arasında yer alıyor.

KALP KRİZİ İÇİN BAZI ALIŞKANLIK VE DAVRANIŞLARA DİKKAT!

Televizyon seyretmek birçok insanın keyif aldığı faaliyetler arasında yer alıyor. Öyle ki, neredeyse televizyonu olmayan ev yok diyebiliriz. Ancak dikkat, uzun saatler boyunca televizyon karşısında olmak kalp krizini tetikleyen davranışlar arasında yer alıyor. Üstelik ne kadar spor yaparsanız yapın bu durumu değiştirmiyor.

Stresli, agresif ve depresif bir insansanız kalp krizi geçirme olasılığınız bir kat daha artıyor. İnsanlar bu özellikleri göz ardı ediyor. Ancak uzmanlara göre, bu davranışlar kalp krizini en çok etkileyen faktörlerden birkaçı oluyor.

Çok nadir olarak bilinen bir diğer davranış ise diş temizliğini ihmal etmek. Siz de bilirsiniz ki dişlerinizde oluşan bakteriler direkt olarak vücudunuza yayılıyor. Bu bakteriler de kalp krizini tetikliyor.

Hayatının bir döneminde yalnız yaşamak istemeyen yoktur. Ancak sürekli yalnız yaşamak da kalp krizi riskini arttırıyor. Çünkü sosyalleşmek, aile kurmak, eve geldiğinizde sohbet edebileceğiniz ve günün yorgunluğunu atabileceğiniz birilerinin olması stresinizin azalmasına sebep oluyor. Elbette ki bu da kalp krizi riskini azaltıyor. O halde yalnız yaşayanlar, dikkat! Son yıllarda kalp krizi hafife alınmaması gereken en ciddi hastalıklardan birisi haline geldi. O halde dikkat etmek, kalp krizi riskini azaltmak da size kalıyor.


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