Bu yiyecekler ve davranışlar kalp krizine sebep oluyor! Risk altında olabilirsiniz...

En belirgin belirtisi göğüs ağrısı olan kalp krizi riskini azaltan faktörler kadar arttıran faktörlere de odaklanmak gerekiyor. Nelere dikkat edilmesi gerektiği bilindiği takdirde risk azalıyor. Genetik etkenler, yaş faktörü, erkek olmak gibi faktörler kalp krizinde değişmeyen faktörler grubuna giriyor. Peki, krizi önlemek için değişen faktörler neler?

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTTIRAN BESİNLER

Öncelikle dikkat etmeniz gereken besin, yağ olmalı. Doymuş yağ içeren besinlerden uzak durmalısınız. Paketlenmiş gıdalar doymuş yağ içeren besinler listesinin başında gelir. Eğer bu gibi besinleri tüketiyorsanız bunların yerine doymamış yağ içeren besinleri tüketmeye başlayabilirsiniz.

Tabii ki hamur işi, börek, poğaça gibi besinlerden uzak durmanız gerektiğini söylememek hata olur. Herkesin çok sevdiği bu besinler de ne yazık ki kalp düşmanı besinler arasına girer.

Sosis, hamburger, kebap, pastırma gibi yağlı etleri tüketmek yerine; balık, tavuk ve kendi yağında pişmiş kırmızı etleri tercih etmelisiniz.

Süt ürünlerinden krem peyniri, tam yağlı süt, tam yağlı yoğurt gibi yüksek yağ oranı içeren besinler de uzak durmanız gereken besinler arasında yer alıyor.