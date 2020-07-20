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Bu yöntemler sayesinde donmuş yiyeceklerinizi beklemeden çözdürebileceksiniz!

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Dondurucuda sakladığınız et ve diğer yiyecekleri güvenle kullanmak ve hızlıca akşam yemeğine yetiştirmek mi istiyorsunuz? Bunun çok pratik birkaç yolu var. Gıdalar dışarıda 1 saat bile bırakılsa bakteriler hızla çoğalabileceğinden dondurucudaki gıdaları güvenli bir şekilde çözdürmek için şu üç ipucuna ihtiyacınız olabilir...

Bu yöntemler sayesinde donmuş yiyeceklerinizi beklemeden çözdürebileceksiniz!

Çözdürme işlemi genellikle dondurulmuş etler, deniz ürünleri ve kümes hayvanları için yapılan bir işlem. Dondurduğunuz pek çok sebzeyi direkt tencereye koyarak pişirebilirsiniz ama et ve et ürünleri için aynı durum söz konusu değil. Onları hızlı bir şekilde yemek yapmak için hazır hale getirmek için önce çözdürme işlemini yapmanızı gerektirir. Bunun için size üç farklı yöntem önerimiz var!

EN GÜVENLİ YOL BUZDOLABINDA BİR GECE BEKLETMEK

Bu yöntem belki çok çabuk yemek yapmanız gerektiğinde işinize yaramayabilir ama, bir gün öncesinden planlarsanız oldukça güvenli ve sağlıklı bir çözdürme yöntemini denemiş olursunuz. Eti çözdürmenin en iyi yolu onu tamamen çözünene kadar buzluktan alıp buzdolabının normal yiyecek bölümünde bir gece bekletmektir. Kıyma, kümes hayvanları ve deniz ürünleri çözüldükten sonra buzdolabında 1 gün kalabilir ama kırmızı eti 3 gün de bekletebilirsiniz. Peki, bir gece bekletmenize rağmen etleriniz çözünmediyse ne yapacaksınız? İkinci yöntem işe yarayabilir.

SOĞUK SUDA BEKLETME YÖNTEMİ DE İŞE YARAR

Gece buzdolabında beklediği halde tam çözünmeyen etlerde süreci hızlandırmak için soğuk su yöntemini kullanabilirsiniz.

Bu yöntem için öncelikle etlerinizi bir poşete koyun ve havasını almaya çalışın. Ağzını da iyice bağlayın.
Büyükçe bir kaseye su koyup poşeti suya daldırın.
Suyu her yarım saatte bir değiştirin.
Küçük parça etler, kümes hayvanları ya da deniz ürünleri suyun içinde 1 saatte çözünür ama daha büyük parçaların çözünmesi için 2-3 saat beklemeniz gerekebilir. Yemek planınızı da ona göre yapabilirsiniz. Yalnız eti çözüldükten sonra tekrar dondurmanız ise kesinlikle önerilmiyor, aklınızda olsun!

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE IŞIK HIZINDA ÇÖZDÜRME

Belki de pek çoğumuza en kolay gelen yöntem, mikrodalga yöntemi olsa gerek. Diğer yöntemler için zamanınız yoksa bunu kullanabilirsiniz.

Mikrodalga fırının kullanım kılavuzunda yer alan donmuş ürün çözdürme yönergesini takip ederek bu işlemi yapabilirsiniz. Önerimiz, çözdürür çözdürmez pişireceğiniz ürünler için mikrodalgayı kullanmanız.
Mikrodalga fırınınızda donmuş ürün çözme ayarı yoksa, en düşük seviyede et çözülene kadar kısa kısa ısıtma işlemi yapabilirsiniz. Tabii tüm bunları yaparken mikrodalgaya koyduğunuz etin üzerinde herhangi bir streç film, folyo vs. olmamasına dikkat edin.
Bütün bunların yanında büyük ve kalın parça etleri ya da bütün tavuk veya hindi gibi yavaş pişecek kümes hayvanlarını donuk halde pişirmek de mümkün. Bunu da belirtmeden geçmeyelim.

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