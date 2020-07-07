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Bu yöntemlerle bardaklar ilk günkü gibi ışıl ışıl olacak! Sirke, karbonat...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Ne iş yaparsak yapalım çayı ve çay bardağını yanı başımızdan eksik etmeyiz. Bu nedenle en çok kullandığımız mutfak eşyası çay bardaklarıdır. Sık kullanılması ve kullanılan içecek türünün çay olması uzun bir süre sonra çay bardaklarının sararmasına yol açar. Peki, sararan çay bardaklarımızı temizlemenin en kolay ya da doğru yolu nedir?

Bu yöntemlerle bardaklar ilk günkü gibi ışıl ışıl olacak! Sirke, karbonat...

Sararan çay bardaklarını eski pırıl pırıl haline getirmek ister misiniz? Sizler için hazırladığımız bu yazıda çay bardaklarını temizlerken kullanabileceğiniz farklı ürünlerden bahsettik. Kimisi doğal kimisi kimyasal bu ürünler arasından kendi isteğinize uygun olanı seçerek sararmış çay bardağı problemine dur diyebilirsiniz.

KÜLTÜREL BİR MİRAS: SİRKE

Sirke, asidik yapısı nedeniyle, temas ettiği bölgeyi derinlemesine temizlemesiyle meşhurdur. Siz de sararan çay bardaklarındaki lekelerden sirkenin gücünü kullanarak kurtulabilirsiniz.

Bardaklarınızı sirke ile ıslatın. Sirkenin miktarını bardak sayınıza ve sararmanın boyutuna göre belirleyebilirsiniz. Bu aşamada mümkünse beyaz sirke kullanın.

Sararma ileri boyuttaysa sirke ile ıslanan bardakların iç kısımlarına iri kaya tuzu da dökebilirsiniz.

Yeterli süre beklettikten sonra bulaşık süngerinin sarı ve yumuşak kısmıyla hafif şekilde bardakları ovalayın. Renklerinin açıldığına şahit olacaksınız.

Sirkenin kokusunun çıkması için bol suda yıkamanız gerekiyor. Bu aşamada bulaşık makinesinin durulama programını kullanarak sudan tasarruf edebilirsiniz.

MUTFAKLARIN OLMAZSA OLMAZI: KARBONAT

Sirke gibi karbonatın da lekeyi ve kiri arındırma özelliği var. Yani karbonat hamur işlerinde olduğu kadar ev temizliğinde de etkili diyebiliriz.

Yapmanız gereken ilk şey, bardakları su ve sirkeyle ıslatmak. Sirkeyi karbonatla bardak beyazlama işleminde yardımcı eleman olarak kullanabilirsiniz. Sirke ve karbonatın miktarı yine bardakların sayı ve boyutuna bağlı olarak değişebilir. En iyi ölçüye siz karar verebilirsiniz.
İçlerini ıslattığınız bardaklara karbonatı dökerek beklemeye başlayabilirsiniz. Bekleme süresini ne kadar uzun tutarsanız o kadar iyi sonuç alırsınız. Hatta mümkünse geceden sabaha kadar bekletin.
Sürenin sonunda bulaşık süngerin sarı ve yumuşak tarafıyla bardaklarınızı ovalayın. İşlem sonunda parlak bardaklarınıza tekrar kavuşacaksınız!

ARADA BİR KİMYASAL KULLANMAKTA BİR ŞEY OLMAZ DİYORSANIZ: ÇAMAŞIR SUYU

Bugüne kadar çamaşır suyunu bir çok alanda ve hatta çılgınca kullandık. Ama son yıllarda tamamen kimyasal olan bu temizleyicinin zararları konusunda çok şey öğrendik. Yine de, tamamen parlak bir görüntü ve uzun süreli çözüm istiyorsanız biraz çamaşır suyu kullanabilirsiniz.

İşe sararan bardaklarınızı çamaşır suyunda yaklaşık 3-4 saat bekletmekle başlayabilirsiniz.

Daha sonra bulaşık süngerinin sarı ve yumuşak tarafı ile ovalayarak yıkamanız sararan çay bardaklarınızı ilk günkü haline döndürecektir.
Bu aşamada tavsiyemiz, tüm kimyasallardan arınması için, durulamayı bulaşık makinenizde yapmanız yönünde.

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