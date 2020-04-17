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Bu yöntemlerle buzdolabınız çok daha düzenli olacak! Dosya düzenleyici, saklama kabı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Hazır evden çıkmadığınız şu günler, sonra yaparım dediğiniz işler için harika bir fırsat olabilir. Buzdolabı temizlikleri de bu ertelenen işlerden birisi. Her şeyin yerli yerinde olduğu bir buzdolabını kim istemez ki? Buzdolabının kapağını her açtığınızda aradığınız şeyleri bulamıyor, meyve ve sebzelerinizin bozulmasının önüne geçemiyorsanız, dolabınızın düzenlenme zamanı çoktan gelmiş demektir.

Bu yöntemlerle buzdolabınız çok daha düzenli olacak! Dosya düzenleyici, saklama kabı...

Bu yazımızda buzdolabınızı nasıl düzenleyebilirsiniz, bu işi yaparken kullanabileceğiniz basit ama çok etkili düzenleyici aparatlar nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım.

1- DÜZENLİ BİR BUZDOLABI İSTİYORSANIZ BUNUN ÖN KOŞULU TEMİZ BİR BUZDOLABIDIR

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Buzdolabınızın tümünü boşaltıp bozulmuş, çürümüş ürünleri çöpe atarak temizliğe başlamalısınız. Rafları, çekmeceleri hatta kapaktaki bölmeleri bile çıkararak temizleyin. Dolabınızın her tarafını dip köşe silip temizledikten sonra güzelce kurulayarak, çıkardığınız parçaları tekrar yerlerine yerleştirin. Artık pırıl pırıl ve mis gibi kokan bir buzdolabına sahipsiniz.

2- BUZDOLABINIZI BÖLMELERE AYIRIN

Bu işlem için küçük plastik dolap düzenleyici sepetler size yardımcı olabilir. Buzdolabınızdaki ürünleri nokta atışı ile oldukları yerde kolayca bulmak isterseniz bu küçük sepetlerin gücünü hafife almayın. Sepetler ile ister ürünlerin çeşidine göre (sebzeler, meyveler, süt ürünleri v.b gibi) isterseniz de yapacağınız yemeklerin türüne göre (salata malzemeleri, makarna sosları vb) bölmeler yapabilirsiniz. Hatta üstlerine etiketler yapıştırırsanız hangi sepette ne olduğunu bulmanız daha da kolaylaşacaktır. Düzenli bir buzdolabı hem yiyeceklerin israf olmasını önler hem de mutfaktaki zamanınızı daha verimli geçirmenizi sağlar.

3- SAKLAMA KAPLARINDAN FAYDALANIN

Özellikle şarküteri ürünleri plastik paketlerinden çıkarıldıktan sonra kenarlarından kurumaya ve hızlıca renk değiştirmeye başlarlar. Kimse kurumuş salam ve sosis tüketmek istemez. Üstelik bu ürünler uzun süre açıkta kaldığında hava ile temas ederek hoş olmayan bir koku yayarlar ve bu da buzdolabınızın kötü kokmasına sebep olur. Bu tür ürünler için vakumlu ve kilitli saklama kapları kullanarak pratik çözümler üretebilirsiniz. Renkli kapakları ve desenleri ile bu tür saklama kaplarını çok uygun fiyatlara bulmanız da mümkün üstelik.

4- DOSYA DÜZENLEYİCİLER BUZLUKLARINIZI DA DÜZENLEYEBİLİR

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Dosya düzenleyicilerin sadece kırtasiye malzemesi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü dosya düzenleyiciler ile buzluklarınızda ya da buzdolabınızın içerisinde son derece kullanışlı raflar elde edebilir, yiyeceklerinizi bu raflara muntazam bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Deneyin, pişman olmayacaksınız.

5- ŞİŞE TUTUCULAR İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIR

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Şişelerinizi dik değil yatay olarak buzdolabına yerleştirirseniz daha az yer kaplarlar. Bunun için mutlaka şişe tutuculardan edinin. Şişe tutucu bulamadım ne yapabilirim derseniz de metal kağıt tutucuları buzdolabınızın raflarına takarak şişelerinizin kaymadan sabit kalmalarını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda şişelerinizi ya da paketli gıdalarınızı üst üstü koyarak dolabınızın atıl kalan, kullanılmayan bölümlerini de değerlendirebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
buzdolabı temizliği, mutfak bilgileri,

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