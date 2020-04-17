Bu yöntemlerle buzdolabınız çok daha düzenli olacak! Dosya düzenleyici, saklama kabı...

Bu yazımızda buzdolabınızı nasıl düzenleyebilirsiniz, bu işi yaparken kullanabileceğiniz basit ama çok etkili düzenleyici aparatlar nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım.

1- DÜZENLİ BİR BUZDOLABI İSTİYORSANIZ BUNUN ÖN KOŞULU TEMİZ BİR BUZDOLABIDIR



Buzdolabınızın tümünü boşaltıp bozulmuş, çürümüş ürünleri çöpe atarak temizliğe başlamalısınız. Rafları, çekmeceleri hatta kapaktaki bölmeleri bile çıkararak temizleyin. Dolabınızın her tarafını dip köşe silip temizledikten sonra güzelce kurulayarak, çıkardığınız parçaları tekrar yerlerine yerleştirin. Artık pırıl pırıl ve mis gibi kokan bir buzdolabına sahipsiniz.

2- BUZDOLABINIZI BÖLMELERE AYIRIN

Bu işlem için küçük plastik dolap düzenleyici sepetler size yardımcı olabilir. Buzdolabınızdaki ürünleri nokta atışı ile oldukları yerde kolayca bulmak isterseniz bu küçük sepetlerin gücünü hafife almayın. Sepetler ile ister ürünlerin çeşidine göre (sebzeler, meyveler, süt ürünleri v.b gibi) isterseniz de yapacağınız yemeklerin türüne göre (salata malzemeleri, makarna sosları vb) bölmeler yapabilirsiniz. Hatta üstlerine etiketler yapıştırırsanız hangi sepette ne olduğunu bulmanız daha da kolaylaşacaktır. Düzenli bir buzdolabı hem yiyeceklerin israf olmasını önler hem de mutfaktaki zamanınızı daha verimli geçirmenizi sağlar.