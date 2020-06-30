Bu yöntemlerle, yanmış fırın tepsileri ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Karbonat ve sirke...

Yanmış fırın tepsinizi temizlemeye başlamadan önce hangi materyalden yapıldığını bilmeniz önemli. Örneğin, yapışmaz özellikli tepsileri kimyasal içerikli deterjanlar ve sert ovma telleri ile temizlemeye çalışmak uygun değildir. Alüminyum alaşımlı tepsileri de kazıyarak temizlemeye çalışmak sadece çiziklere yol açmaz. Aşınan kaplama sağlığa zararlı zehirli metallerin yiyeceklere bulaşmasına neden olur. Bu yöntemlerle, sağlığınızı riske atmadan yanmış fırın tepsilerini kolayca temizleyebilirsiniz.

1. SU VE KARBONAT

Yapışmaz yüzeyli tepsilere zarar vermeden temizleyen bu yöntemi, yanık çelik ve alüminyum tepsilere ilk müdahale için de tercih edebilirsiniz.

Tepsiye sıcak su döküp bir dakika beklettikten sonra boşaltın.

Tepsinin boyutuna göre göz kararı karbonat ve ılık suyu karıştırarak bir macun hazırlayın.

Macunu tepsiye yayın, 30 dakika bekletin.

Çizmez sünger ya da market poşeti ile inatçı yanıklar kalkana kadar nazikçe ovalayın.

Bulaşık deterjanı ile yıkayıp kurulayın.

2. KARBONAT VE SİRKE

Yanmış çelik tepsileri tekrar hayata döndürecek bu kolay yöntemi cam tepsiler için de tercih edebilirsiniz.