Bu yöntemlerle, yanmış fırın tepsileri ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Karbonat ve sirke...

Yanmış fırın tepsinizi temizlemeye başlamadan önce hangi materyalden yapıldığını bilmeniz önemli. Örneğin, yapışmaz özellikli tepsileri kimyasal içerikli deterjanlar ve sert ovma telleri ile temizlemeye çalışmak uygun değildir. Alüminyum alaşımlı tepsileri de kazıyarak temizlemeye çalışmak sadece çiziklere yol açmaz. Aşınan kaplama sağlığa zararlı zehirli metallerin yiyeceklere bulaşmasına neden olur. Bu yöntemlerle, sağlığınızı riske atmadan yanmış fırın tepsilerini kolayca temizleyebilirsiniz.
Yapışmaz yüzeyli tepsilere zarar vermeden temizleyen bu yöntemi, yanık çelik ve alüminyum tepsilere ilk müdahale için de tercih edebilirsiniz.
Tepsiye sıcak su döküp bir dakika beklettikten sonra boşaltın.
Tepsinin boyutuna göre göz kararı karbonat ve ılık suyu karıştırarak bir macun hazırlayın.
Macunu tepsiye yayın, 30 dakika bekletin.
Çizmez sünger ya da market poşeti ile inatçı yanıklar kalkana kadar nazikçe ovalayın.
Bulaşık deterjanı ile yıkayıp kurulayın.
Yanmış çelik tepsileri tekrar hayata döndürecek bu kolay yöntemi cam tepsiler için de tercih edebilirsiniz.
Tepsiye 1 su bardağı karbonatı eşit miktarda döküp iyice yayın.
Tercihen spreyli bir şişe ile, şişe yoksa azar azar dökerek 1/4 su bardağı sirkeyi ekleyin.
Karbonat ve sirkenin reaksiyona girerek köpürmesi için bir süre bekleyin.
Tepsiyi sıcak su dolu lavaboya batırın.
En az 30, en fazla 60 dakika bekletin.
Bekleme süresi sonunda çelik tepsiyi ovma teli ile ovup bulaşık deterjanı ile yıkayarak kurulayın.
Cam tepsiyi ovarken çizilmeleri önlemek için alüminyum folyo kullanabilirsiniz.
Sıklıkla kullanılan çelik tepsiler iyi temizlenmezse yanıklar üst üste birikerek zorlu katmanlar oluştururlar. En sevdiğiniz çelik tepsiyi çöpe atmadan önce bu yöntemi mutlaka denemelisiniz!
Tepsinin yüzeyini örtecek kadar karbonatı döküp yayın.
Üzerine oksijenli su döküp bir kat daha karbonat ekleyin.
Oluşan krem yapılı temizleyicinin her yere eşit yayıldığından emin olun.
Temizleyicinin tüm kire nüfuz edebilmesi ve başarılı bir sonuç için en az 2-3 saat bekletin.
Bekleme süresi sonunda kağıt havlu yardımıyla silip ılık su ile durulayın.
Gerekirse köşeleri bulaşık fırçası ile fırçalayın.
Her zamanki gibi bulaşık deterjanı ile yıkayıp kurulayın. Unutmayın!
Tepsilerin ömrünü uzatmak için pişirme kağıdı kullanmaya özen gösterin.
Tepsileri kullanım sonrası mümkünse elde yıkayın.
Bakteri oluşumu ve pastan korumak için yıkadıktan hemen sonra kurulayın
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