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Bu yüzden Beşiktaş'ı seçmiş! Mohamed Salah imzayı atıyor

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra geleceği büyük merak konusu olan Mısırlı süperstar Mohamed Salah, Beşiktaş ile imza aşamasına geldi. Dünyaca ünlü yıldızın astronomik teklifleri reddederek siyah-beyazlıları seçmesinin ardındaki duygusal neden ortaya çıktı.

Bu yüzden Beşiktaş'ı seçmiş! Mohamed Salah imzayı atıyor
Emre Şen

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına fırtına gibi giren Beşiktaş; Ouattara, İlhan Fakılı, Nübel, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Leandro Trossard gibi önemli isimleri renklerine bağlayarak gövde gösterisi yapmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, bu iddialı hamlelerin ardından futbol dünyasında yüzyılın transferi olarak nitelendirilecek dev bir operasyonu noktalamaya hazırlanıyor. Liverpool ile bağlarını koparan ve bonservisi elinde olan dünyaca ünlü Mısırlı sağ kanat oyuncusu Mohamed Salah ile yürütülen görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı.

SERDAL ADALI RESMEN DUYURDU: "HER KONUDA MUTABIKIZ"

Bu yüzden Beşiktaş ı seçmiş! Mohamed Salah imzayı atıyor 1

Siyah-beyazlı camiada heyecanı zirveye çıkaran açıklama, doğrudan kulübün zirvesinden geldi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, tecrübeli futbolcunun transfer sürecindeki son durumu net bir dille özetleyerek, "Salah ile her konuda mutabıkız" ifadelerini kullandı ve taraftara müjdeyi verdi. Beşiktaş, 34 yaşındaki Mısırlı yıldızı yıllık 10+2 milyon Euro'luk bir paket karşılığında ikna etmeyi başardı.

MİLYON EURO'LUK TEKLİFLERİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Bu yüzden Beşiktaş ı seçmiş! Mohamed Salah imzayı atıyor 2

Bonservisi elinde olan Salah için özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan kulüpleri adeta bir transfer savaşı başlatmıştı. Suudi Arabistan temsilcilerinden yıllık 20 milyon Euro'yu bulan astronomik teklifler alan tecrübeli golcünün, bu paraları elinin tersiyle iterek Beşiktaş'ı tercih etmesi spor kamuoyunda büyük merak uyandırmıştı. Yıldız oyuncunun rotayı İstanbul'a çevirmesindeki ana faktör ise nihayet gün yüzüne çıktı.

SON KARARI EŞİ MAGI VERDİ: "MÜSLÜMAN BİR ÜLKEYE GİDELİM"

Bu yüzden Beşiktaş ı seçmiş! Mohamed Salah imzayı atıyor 3

Geleceğiyle ilgili kararı verirken kariyerinin bu kritik dönemecinde son sözü çocukluk aşkı ve eşi olan Magi'ye bırakan Salah, ailevi hassasiyetleri ön planda tuttu. Suudi Arabistan yerine Türkiye seçeneği üzerinde duran Magi'nin, "Müslüman bir ülkeye gidelim" diyerek hayranlık duyduğu Türkiye'de yaşamak istediğini belirtmesi, transferin yönünü tamamen Beşiktaş'a çevirdi. Eşinin bu isteği doğrultusunda siyah-beyazlıların teklifine yeşil ışık yakan Salah'ın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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