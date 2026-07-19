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Dünya Kupası'na kuşak farkı! Messi ve Yamal tarihe geçti

Dünya Kupası finali, şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra tarihi bir yaş farkına da sahne oldu. Arjantin'in tecrübeli yıldızı Lionel Messi ile İspanya'nın genç yeteneği Lamine Yamal, aralarındaki 20 yılı aşan farkla organizasyon tarihine geçerken, Yamal ve Cubarsi de rekor listesine adını yazdırdı.

Dünya Kupası'na kuşak farkı! Messi ve Yamal tarihe geçti
Cevdet Berker İşleyen
Lamine Yamal

Lamine Yamal

İSP İspanya
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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İspanya ile Arjantin'i Dünya Kupası finalinde karşı karşıya getiren mücadele, sadece şampiyonluk yarışıyla değil, sahadaki kuşak farkıyla da tarihe geçti. Finalde forma giyen Lionel Messi ile Lamine Yamal arasındaki 20 yılı aşan yaş farkı, organizasyonun unutulmaz istatistiklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

NESİLLER AYNI SAHADA BULUŞTU

Dünya Kupası na kuşak farkı! Messi ve Yamal tarihe geçti 1

Arjantin'in deneyimli yıldızı Lionel Messi, geçen ay 39 yaşına girerken İspanya'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise turnuva sırasında 19. yaşını kutladı. Böylece Dünya Kupası finali tarihinde ilk kez iki finalistin ilk 11'inde, aralarında 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncular birlikte sahaya çıktı.

YAMAL VE CUBARSI TARİH SAYFALARINA GİRDİ

Dünya Kupası na kuşak farkı! Messi ve Yamal tarihe geçti 2

İspanya'nın genç isimleri Lamine Yamal ve Pau Cubarsi de finalde ilk 11'de yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Yamal, 19 yaş 6 günlükken Dünya Kupası finaline ilk 11'de başlayan en genç üçüncü futbolcu olurken, 19 yaş 178 günlük Cubarsi ise bu alanda dördüncü sıraya yerleşti.

PELE VE BERGOMI'NİN ARDINDAN GELDİLER

Dünya Kupası na kuşak farkı! Messi ve Yamal tarihe geçti 3

Dünya Kupası finali tarihinde ilk 11'de görev yapan en genç oyuncu unvanını 17 yaş 249 günlükken sahaya çıkan Brezilyalı efsane Pele elinde bulunduruyor. Listenin ikinci sırasında ise 18 yaş 201 günlükken final oynayan İtalyan savunmacı Giuseppe Bergomi yer alırken, Yamal ve Cubarsi bu iki ismin ardından tarihteki yerlerini aldı.

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son dakika dünya kupası messi Lamine Yamal
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