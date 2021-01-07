Bu zamana kadar hep son kullanma tarihine baktık! Tavuk seçerken meğer...

12 sağlıklı yiyecek topladık ve en taze menü için gıdaların nasıl seçileceğine dair püf noktalarıyla dolu bir rehber hazırladık. EKMEK İçindekiler etiketine gidin ve listedeki ilk kelimeyi arayın. Eğer "tam buğday unu" ise, iyi bir seçim yapmışsınızdır. Bu un, "zenginleştirilmiş ağartılmış undan" daha fazla lif ve vitamin sağlayacaktır.

Ekmeğe hafifçe bastırın. Orijinal şekline dönerse, bu kaliteli ekmektir. Parmak iziniz ekmeğin üzerinde kalırsa, yanlış bir pişirme işleminin işareti veya bayat olabilir. TAVUK Derisi varsa etten daha solgun olmalıdır. Tavuğun derisi sarı veya açık kahverengiyse rafta bırakın. eti sert, beyazdan açık kahverengiye, nemli ve kansız olmalıdır. Kenarlara da dikkat edin. Kuru görünüyorlarsa, almayın. Son kullanma tarihini kontrol etmeyin, bunun yerine paketleme tarihini kontrol edin. Konteynerde 2 günden fazla kalmışsa markette bırakın. KARPUZ Karpuzun kuru, kahverengi bir sapı varsa, bu onun olgun ve yemeye hazır olduğu anlamına gelir.

Karpuzun sahip olduğu sarı alanların yoğunluğunu kontrol edin. Bu sarı kısım, meyvenin bitkiye bağlı olan arazide ne kadar süre dinlendiğini gösterir. Koyu sarı lekesi varsa tatlı bir karpuz olur.

İyi olanı tespit etmek için, ses yüksekliğini ona dokunarak kontrol etmemiz gerekir. Bu ses tembelse, yankılanıyormuş gibi, meyvenin henüz olgunlaşmadığını gösterir. Ortaya çıkan ses içi boş ve tok ise, karpuz doğru olgunluk noktasında olacaktır.

DOMATES Yüzeyi pürüzsüz ve sıkı olmalı ve aldığınızda tutarlı bir ağırlık hissetmelisiniz. Olgun bir domates, olgunlaşmamış bir domatesin ağırlığını ikiye katlayabilir.

Koklayın. Hiçbir şey fark etmezseniz, domates henüz olgunlaşmamıştır. Domatesler, özellikle gövdeye bağlandıkları yerde domates gibi kokmalıdır. KAVUN Tatlı bir kavunun kabuğu çok yeşil olmamalıdır. Sarı tonları varsa bu, kavunun güneş ışığını alarak yerde yeterince zaman geçirdiğini ve dolayısıyla daha tatlı olacağını gösterir.

Kavunu alın ve yan tarafına hafifçe vurun. Titreşirse kavun olgunlaşma noktasında olacaktır.

Kulağınızın yanına hareket ettirebilirsiniz. İçinde su duyuyorsanız, bu çok olgunlaştığı ve bozulmaya başladığı anlamına gelir.

Kavunun 2 ucuna dokunun ve biraz baskı uygulayın. Yumuşaksa kavun tatlı olur. BALIK Gözlerin çıkıntılı olup olmadığını ve göz bebeklerinin parlak siyah renkte olup olmadığını kontrol edin.

Derisi, dokunulduğunda parlak ve ipeksi olmalıdır. Derinin yapışkan veya donuk olduğunu hissederseniz, balık taze değildir.

Etin sıkı ve yarı şeffaf, elastik, pürüzsüz bir yüzeye sahip olması gerektiğini unutmayın. Bir balık filetosunu sıkarsanız, parmak izinizden iz kalmamalıdır.