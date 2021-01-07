Bu zamana kadar hep son kullanma tarihine baktık! Tavuk seçerken meğer...

12 sağlıklı yiyecek topladık ve en taze menü için gıdaların nasıl seçileceğine dair püf noktalarıyla dolu bir rehber hazırladık.
İçindekiler etiketine gidin ve listedeki ilk kelimeyi arayın. Eğer "tam buğday unu" ise, iyi bir seçim yapmışsınızdır. Bu un, "zenginleştirilmiş ağartılmış undan" daha fazla lif ve vitamin sağlayacaktır.
Ekmeğe hafifçe bastırın. Orijinal şekline dönerse, bu kaliteli ekmektir. Parmak iziniz ekmeğin üzerinde kalırsa, yanlış bir pişirme işleminin işareti veya bayat olabilir.
Derisi varsa etten daha solgun olmalıdır. Tavuğun derisi sarı veya açık kahverengiyse rafta bırakın. eti sert, beyazdan açık kahverengiye, nemli ve kansız olmalıdır. Kenarlara da dikkat edin. Kuru görünüyorlarsa, almayın. Son kullanma tarihini kontrol etmeyin, bunun yerine paketleme tarihini kontrol edin. Konteynerde 2 günden fazla kalmışsa markette bırakın.
Karpuzun kuru, kahverengi bir sapı varsa, bu onun olgun ve yemeye hazır olduğu anlamına gelir.
Karpuzun sahip olduğu sarı alanların yoğunluğunu kontrol edin. Bu sarı kısım, meyvenin bitkiye bağlı olan arazide ne kadar süre dinlendiğini gösterir. Koyu sarı lekesi varsa tatlı bir karpuz olur.
İyi olanı tespit etmek için, ses yüksekliğini ona dokunarak kontrol etmemiz gerekir. Bu ses tembelse, yankılanıyormuş gibi, meyvenin henüz olgunlaşmadığını gösterir. Ortaya çıkan ses içi boş ve tok ise, karpuz doğru olgunluk noktasında olacaktır.
Yüzeyi pürüzsüz ve sıkı olmalı ve aldığınızda tutarlı bir ağırlık hissetmelisiniz. Olgun bir domates, olgunlaşmamış bir domatesin ağırlığını ikiye katlayabilir.
Koklayın. Hiçbir şey fark etmezseniz, domates henüz olgunlaşmamıştır. Domatesler, özellikle gövdeye bağlandıkları yerde domates gibi kokmalıdır.
Tatlı bir kavunun kabuğu çok yeşil olmamalıdır. Sarı tonları varsa bu, kavunun güneş ışığını alarak yerde yeterince zaman geçirdiğini ve dolayısıyla daha tatlı olacağını gösterir.
Kavunu alın ve yan tarafına hafifçe vurun. Titreşirse kavun olgunlaşma noktasında olacaktır.
Kulağınızın yanına hareket ettirebilirsiniz. İçinde su duyuyorsanız, bu çok olgunlaştığı ve bozulmaya başladığı anlamına gelir.
Kavunun 2 ucuna dokunun ve biraz baskı uygulayın. Yumuşaksa kavun tatlı olur.
Gözlerin çıkıntılı olup olmadığını ve göz bebeklerinin parlak siyah renkte olup olmadığını kontrol edin.
Derisi, dokunulduğunda parlak ve ipeksi olmalıdır. Derinin yapışkan veya donuk olduğunu hissederseniz, balık taze değildir.
Etin sıkı ve yarı şeffaf, elastik, pürüzsüz bir yüzeye sahip olması gerektiğini unutmayın. Bir balık filetosunu sıkarsanız, parmak izinizden iz kalmamalıdır.
Lezzet için önemli olduğu için boyuta odaklanın. Kabak ne kadar büyükse, o kadar acı olur. 15 ila 20 santimetre arasında orta boy olanları seçin. Büyüklerinden daha az tohumları olacak ve bu nedenle daha etli ve lezzetli olacaklar.
Sonra sapı kontrol edebilirsiniz. Sapın kesiği taze ise yeşil olmalıdır.
Sapları yeşilden açık sarıya olan demeti seçin. Sap kahverengiye dönüyorsa ve muzlarda çok fazla siyah nokta varsa bu, fazla olgun olduğunun açık bir işaretidir.
Muzlar, ayrı ayrı tutmak yerine kümeler halinde tutulursa daha uzun süre dayanır.
Marul çeşidi ne olursa olsun, yenmiş delikler veya yapraklar olup olmadığını kontrol etmeye çalışın. Ayrıca kenarları kahverengi olmayanları seçin.
Rengi açık veya koyu yeşil ve çok parlak olmalıdır. Renk bozuksa ve dış yapraklar sert değilse, o maruldan kaçının.
Geniş kabuklu bir parça peynir, taze olmadığını gösterir. Peynirlerin gelişmesi ve iyi durumda kalması için neme ihtiyacı vardır, bu yüzden kabuk bize ne kadar süredir durduğunu gösterecektir.
Kabuk üzerinde bir yağ filminin varlığı, peynirin çeşitli sıcaklık değişikliklerine maruz kaldığını ve bu nedenle, iç kısmından yağın küflenmesine neden olduğunu gösterir.
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