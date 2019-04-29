Bu zehir baldan tatlı! Kilosu 400 bin TL

Manisa'da arılara zarar vermeden bal zehri üretimi yapan iki arkadaş, bu zehri dünya yıldızlarının bile cilt bakımları için kullandığını söylüyor. Birçok hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların üretiminde yer alıyor bal zehri. Arıcı Almışlar ve Gökçalı bu yıl 250-300 gram arı zehri üretmeyi hedefliyor. Arı zehri ise Türkiye’de gramı 400 liradan alıcı buluyor.

Faydaları ise;

Vücutta iltihaplanmayı azaltıyor

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan oluyor

Nörolojik hastalıklarla mücadele ediyor

Cildi güzelleştirip yaşlanmayı geciktiriyor.

Arı zehrinin içeriğinde yüzde 50 oranında mellitin, yüzde 10-12 phospholipase A, kalanında ise phospholipase B, apamin, adolpin ve protease inhibitörleri bulunmakta. Bu muazzam içeriği sayesinde bazı nörolojik hastalıklarda örneğin; MS, ALS, parkinson ve romatizmal rahatsızlıklarda kullanılabiliyor.

Bu yıl 250 gram hedefimiz var

Arı zehri üretimine başlama hikayesini anlatan Murat Almışlar "Bulunduğumuz bahçe tütün tarlasıydı. Tütünü bırakıp daha gelir getirici bir faaliyete yönelenim istedik. Kiraz ektik buraya. Kiraz ekince de çiçek döneminde arı ihtiyacı doğdu. Etrafımızda arı bulamadığımız için iki kovan arı satın aldık. Kovanın kapağını ilk açtığımda arıya aşık oldum. Hala daha arıya aşığım. Zaten arıcılığı sevmeyen yapamaz. Geçen 6. yılımızda arkadaşım Mustafa Gökçalı ile birlikte bu arıcılıktan daha fazla gelir elde edebilmek için ne yapabilir diye düşünmeye başladık. Polen, arı sütü gibi ürünler var. Aynı zamanda esnaflık yaptığımız için onlarla fazla ilgilenemiyoruz. Bir arı zehri merağımız oldu. Arı zehrini araştırdığımızda arı zehri aparatlarının yurt dışından geldiğini ve fiyatlarının yüksek olduğunu öğrendik. Bu aparatlardan en az 60-70 adet ihtiyacımız olduğunu öğrendik. Bu da bizim için büyük bir meblağ yapıyor ve bu işin pazarı da yoktu.