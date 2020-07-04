Buca Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı

Buca Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda 2019 yılı faaliyet raporu ve mali yılı kesin hesabı kabul edildi. Başkan Kılıç, belediyede dijital dönüşümün başladığını ifade ederek, “Belediyenin 50 yılını kurtaracak bir bilişim yapılanmasına gidiyoruz” dedi.

Buca Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis oturumunda 2019 yılı faaliyet raporu ve mali yılı kesin hesabı görüşmeleri gerçekleştirildi. Belediye bünyesinde hazırlığı yapılan dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Kılıç, ”21. yüzyıl teknoloji çağı. Biz gelecek dönemlere sirayet edecek, belediyenin 50 yılını kurtaracak bir bilişim yapılanmasına gidiyoruz. Bu proje bitmek üzere. Belediyede yapılacak imardan arşivlemeye kadar tüm işlemleri bir araya toplayacak. Kendi ayakları yere basan bir mali disiplin sağlamadan, ayakları yere basan bir belediye olmadan bu çalışmaları tamamlamak bana çok doğru gelmiyor. Önümüzde 4 yıllık bir dönem var. 40 arkadaşımız gece gündüz bununla uğraşıyorlar. Daha ilk yılımızdayız. Alt yapımızı tamamladıktan sonra projelerimizi başlatacağız. 2019 yılının gayet iyi gittiğini düşünüyorum. Biz çalışma arkadaşlarımızla ciddi manada doyuma ulaştık. Bundan sonra da Buca halkına hak ettiği hizmetleri vermek için gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.