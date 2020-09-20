Buca Belediyesinden okullarda Covid-19 mesaisi

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri ile başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Buca Belediyesi, ilçedeki okullarda dezenfekte çalışması başlattı. Dersliklerden kütüphaneye, tuvaletlerden koridorlara kadar okulların her noktasını dezenfekte eden ekipler pandemi sonuna kadar periyodik olarak ilaçlama çalışmalarına devam edecek.

Pandeminin ilk anından itibaren ilçe genelinde önlemleri en üst düzeye çıkaran Buca Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınıflarda yüz yüze gerçekleştirilecek eğitim dönemi öncesi Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilköğretim okulları başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm okullarda ilaçlama çalışması başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler, korona virüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ilaçlarla okulları dezenfekte etti. Kapı girişinden sınıflara, kütüphaneden tuvaletlere, koridordan merdivenlere kadar özellikle miniklerin temas edebileceği tüm alanlar titizlikle ilaçlandı.

Belediye ekipleri, pandemi sonuna kadar belirli periyotlarla düzenli olarak dezenfekte çalışmalarına ilçedeki tüm okullarda devam edecek.

