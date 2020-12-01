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Buca parklarında bakım zamanı

İZMİR HABERLERİ  | 01.12.2020 09:56 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi, kentteki parkları bakıma aldı.

Buca Belediyesi, kentteki parkları bakıma aldı. İlçe genelinde parklarda bakım ve onarım çalışması yapıp mevsime uygun çiçeklerle renklendiren ekipler, çocukların oyun alanlarında bozulan kauçuk döşemeleri de baştan aşağı yenilemeye başladı.
Temiz ve bakımlı bir kent için çalışan Buca Belediyesi, kent genelindeki parkları kış aylarına hazırladı. Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) günlerinde Bucalı hemşehrilerin evlerinde kaldıkları süre dışında temiz hava almalarına imkân sağlayan park ve bahçelerde bakım çalışmalarına hız verdi. Öncelikli olarak kırılan ve tahrip edilen parklardaki bakım ve onarım çalışmaları için kolları sıvayan ekipler, çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde oyun oynayabilmesi için oyuncak gruplarının zeminlerine kauçuk döşemesi gerçekleştiriyor.

Kışa hazırlık
Ekipler, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra sert kış şartları başlamadan 47 mahalledeki parkların yeşil alanlarında da bakım başlattı. Parklarda kosa çalışması gerçekleştiren ekipler, mevsime uygun çiçeklendirme ve risk oluşturabilecek ağaçlarda budama çalışmaları yapıyor.

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