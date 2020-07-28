Buca’da bayram öncesi sıkı denetim

Buca Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathanelerini mercek altına aldı. Bayram ziyaretlerinin sembolü olan tatlıların imalattan satışa kadar her aşamasını titizlikle denetleyen zabıta ekipleri, korona virüs (Covid-19) önlemleri başta olmak üzere standartlara uymayan imalathanelere cezai işlem uyguladı.

Halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçedeki tatlı imalathanelerini kontrol etti. Korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan Ramazan Bayramı’nın ardından vatandaşların bir araya geleceği Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathaneleri ve pastaneler mercek altına alındı.

Üretimden satışa her aşama denetlendi

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tatlı imalathanelerinin üretimden satışına uzanan süreçte hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığını kontrol etti. Vatandaşların sağlık koşullarına uygun gıda tüketmeleri için şok denetimler düzenleyen ekipler, çalışanların kılık kıyafetlerinin uygunluğundan halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılarıyla inceleme yaptı. Üretim standartlara uymayan ve korona virüs tedbirlerini uygulamayan işletmelere cezai işlem uygulandı, eksiklerin bir an önce giderilmesi ve hijyen koşullarının sağlanması için ihtar verildi.

