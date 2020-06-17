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Buca’da her muhtar geri dönüşüm zinciri oluşturacak

İZMİR HABERLERİ  | 17.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

Sıfır atık projelerini art arda hayata geçiren Buca Belediyesi, vatandaşlara daha etkin ulaşmak için muhtarlıkları devreye soktu.

Buca’da her muhtar geri dönüşüm zinciri oluşturacak

Sıfır atık projelerini art arda hayata geçiren Buca Belediyesi, vatandaşlara daha etkin ulaşmak için muhtarlıkları devreye soktu. İlçedeki 47 mahalle muhtarını ziyaret eden çevre mühendisleri, atık yağlarda olduğu gibi evsel atıklarda geri dönüşüm zinciri oluşturması için çağrı yaptı.
Buca Belediyesi tarafından başlatılan sıfır atık projesi kapsamında yürütülen bilinçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, muhtarlık turlarıyla devam etti. Alanında uzman çevre mühendisi eşliğinde Buca’nın 47 mahalle muhtarını ziyaret eden ekipler, geri dönüşümün önemini anlattı. Evsel atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüm zincirine katılması için kapı kapı vatandaşlara yapılan bilgilendirmenin ardından muhtarların da kendi mahallelerinde geri dönüşüm zinciri oluşturmaları istendi.
Çalışma kapsamında muhtarlara, evlerde lavabolara dökülen atık yağların çevreye ve yeraltı sularına verdiği zararları önlemek için atık yağ toplama konusunda bilgi verildi. Atık yağın ardından yaşamın birçok alanında kullanılan ve doğaya atılması halinde 300 yıl boyunca zarar veren pilleri biriktirmek için atık pil kumbarası bırakıldı.

Buca’da her muhtar geri dönüşüm zinciri oluşturacak

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