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Bucak Belediyesinden kurban kesim hizmeti

BURDUR HABERLERİ  | 25.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Bucak Belediyesi, kurban vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlara Çamlıca Mahallesi’nde bulunan belediye mezbahasında kurban kesim hizmeti verecek.

Bucak Belediyesinden kurban kesim hizmeti

Bucak Belediyesi, kurban vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlara Çamlıca Mahallesi’nde bulunan belediye mezbahasında kurban kesim hizmeti verecek. Büyükbaş kesim ücreti 300 TL, küçükbaş kesim ücreti ise 50 TL olarak belirlendi.
Bucak Belediyesi mezbahasında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar, zabıta müdürlüğüne 13 Temmuz’dan itibaren başvuru yaparak, kurban sıra numaralarını almaya başladı. Vatandaşlar ihtiyaç halinde pazar pazarı ve cumartesi pazarındaki alanda da mağduriyet yaşamamaları adına kesimlerini kendi imkanları ile gerçekleştirebilecek. Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kurban kesim yerlerinin ilaçlama ve temizliği yapılacak.
Girişler kontrollü olacak
Korona virüs tedbirleri kapsamında satış ve kesim yerlerinde en az 1.5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edileceğini, maske takmanın zorunluğu olacağını dile getiren Başkan Emrullah Ünal, “2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ uyarınca, satış alanında 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü giriş sağlanacak” dedi.
Ateşi olanlar alınmayacak
Başkan Ünal, satış ve kesim yerleri girişlerinde vatandaşların ateşinin ölçüleceği ve 38 derecenin üzerinde ateşi olanların girişlerine izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Ünal, ayrıca hem satış hem de kesim yerleri girişlerine ve alanda belirlenen noktalara el antiseptiği yerleştirileceğini de ifade etti.

Bucak Belediyesinden kurban kesim hizmeti

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