Buca’nın bütün parkları yenilendi

İzmir’in en yoğun nüfusuna sahip Buca’da, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak amacı ile göreve geldiği ilk günden beri kararlılıkla çalışan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, dört buçuk yılda halkın daha kaliteli zaman geçirebileceği, modern yeni nesil oyun grupları ile donatılmış parkları Buca’ya kazandırdı. İçerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için spor aletleri, yürüme ve dinlenme alanlarının bulunduğu parklarla ilçeye nefes aldırılırken, mahalle sakinlerinin bir araya gelmelerine imkan sunan sosyal donatı alanları oluşturuldu. Daha tasarruflu olabilmek adına parklardaki sulama ve elektrik sistemleri günün teknolojisine uygun hale getirilirken, kent mobilyaları da değiştirildi. Buca Belediyesi, tüm bu çalışmalarla parkları neredeyse sıfırdan yeniden yapmış oldu.

AĞAÇLANDIRMA YAPILDI

Yeni inşa edilen parklarda özellikle ağaçlandırma yapılarak spor alanlarının oluşturulduğunu belirten Başkan Kılıç, “Parklarımızı çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, bank, çardak ve yeşil alanlarla donattık. Son dört yılda ilçemizdeki park ve bahçelerimize yüzlerce çeşit türde çiçek dikimi yaptık. Binlerce fidanı toprakla buluşturduk” değerlendirmesini yaptı.

ATIL ALANLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Özellikle mahalle aralarında atıl durumda bulunan alanları, park ve yeşil alan olarak halkın hizmetine sunduklarını kaydeden Buca Belediye Başkanı Kılıç, “Buca nüfus olarak her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe. O nedenle park ve yeşil alanlara olan ihtiyaç da hızla artıyor. Göreve geldiğimiz gün bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük. Özellikle atıl alanlarda bir çalışma başlattık. Mahalle aralarında atıl vaziyette kalmış alanları değerlendirdik ve hemşehrilerimizin hizmetine açtık” diye konuştu.

