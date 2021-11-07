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Bucaspor 1928, teknik direktörlüğe Cihan Erdil'i getirdi

07.11.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bucaspor 1928, teknik direktörlüğe Cihan Erdil'i getirdi

İZMİR (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta dün Kırklarelispor'a 5-1 mağlup olan Bucaspor 1928, yollarını ayırdığı teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine Cihan Erdil'le anlaştı.

Bucaspor 1928 Kulübü Başkanı Cihan Aktaş, yaptığı açıklamada, dünkü Kırklarelispor maçının ardından Tolga Doğantez'le yollarını ayırdıklarını hatırlattı. Dün ilk yarıyı 5-0 geride tamamladıklarını hatırlatan Aktaş, "İlk yarıda böyle bir skor olduktan sonra ikinci yarıda olabilecek tepkilerden dolayı hocamız yedek kulübesinde yer almadı. Statta müsabakayı takip etti. Teknik direktörlük için Cihan Erdil'le anlaştık, kendisi görevine başladı." diye konuştu.

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