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Budimir: Seyredilmesi güzel bir maç oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.11.2020 22:53 | Son Güncelleme

Hırvatistanlı Budimir, Milli Takımımızla berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Budimir: Seyredilmesi güzel bir maç oldu

Hırvatistan'da Budimir, A Milli Takımımız ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Hırvat oyuncu açıklamasında; "Bizim için güzel bir test, güzel bir sınav oldu. Seyredilmesi güzel bir maç oldu. Türkiye'ye kolay pozisyonlar ve kolay goller verdik, daha iyisini yapabilirdik. Bizim de pozisyonumuz oldu, daha iyi kullanabilirdik. Yine de hazırlık maçıydı, bizim için bir sınavdı. Sahada çok yeni oyuncu vardı." dedi.

Budimir açıklamalarının devamında; "Maçın devre arasında hakemle konuştum, hakem yarım metre önümdeydi ve top benim göğsüme ve bisepsime geldi. Hakem de baktı, videoyu gördü. Top vücuda değiyor, sonra kola değiyor, sonuçta gol verildi. Golün iptal edilmemesi bizim için de iyi oldu. VAR olmadan hakemlerin de işi zor." dedi.

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