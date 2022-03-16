Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Serdivan Spor Salonu'nda 30 ilden 91 kulüp ve bin 50 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde kumite mücadeleleri yapıldı.
Çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, çocukları ve gençleri vatana millete bağlı terbiyeli gençler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, Uzak Doğu sporlarının buna katkısının önemli olduğunu ifade etti.
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