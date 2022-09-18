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BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

18.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 11.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamadı.

12.30'daki (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi ise olumsuz hava şartlarından iptal edildi.

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