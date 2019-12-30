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  4. BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi

BURSA HABERLERİ  | 30.12.2019 18:15 | Son Güncelleme

BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.00 ile 13.00'teki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferileri de programdan kaldırıldı.

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BUDO Bursa Deniz otobüsü İptal İstanbul sefer

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