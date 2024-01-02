Buffon'dan futbol tarihini değiştirecek öneri! ''Kale boyutları büyütülsün''

Kısa süre önce emekli olan İtalya ve Dünya futbolunun efsane ismi Gianluigi Buffon'dan futbol tarihi için kritik bir açıklama geldi.

"KALE BOYUTLARI BÜYÜTÜLSÜN"

Gianluigi Buffon, "Bunu düşünmeye başlamak gerekiyor. Geçenlerde ailem ve eşimle bu konuyu tartışıyorduk. Kalenin boyu 1875'te belirlenmişti ve muhtemelen o zamanın antropometrik değerlerine uygundu. Ama şimdi, bazı sporcular ve kaleciler düşünüldüğünde, bu üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Voleybolda da file yüksekliği tartışılan bir şey." dedi.

"İKİ METRE BOYUNDAKİ BİR KALECİYE UZAKTAN GOL ATMAK ÇOK DAHA ZOR"

Buffon, "Buna karar vermek bana bağlı bir şey değil. Bunu değerlendirecek ve inceleyecek yönetim organları var. Kalecilerin boyu uzadı ama oyuncular da daha öngörülemez hale geldi. Ancak kalecinin boyunun, uzaktan şutlar üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Otuz yıl önce, her 50 şutta 10 gol atılıyordu. Bugün ise 50 şutta 3 gol, bu çok düşük. İki metre boyundaki bir kaleciye uzaktan gol atmak çok daha zor." ifadelerini kullandı.





