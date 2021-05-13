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Buffon için menajerinden Galatasaray mesajı

13.05.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'tan ayrılacağını duyuran Gianluigi Buffon için menajeri Silvano Martina'dan Galatasaray açıklaması geldi.

Buffon için menajerinden Galatasaray mesajı

Sezon sonunda Juventus'tan ayrılma kararı alan tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon geleceğiyle ilgili konuşurken, adının İtalyan basınında Galatasaray ile anılması üzerine menajerinden açıklama geldi.

Menajer Silvano Martina, "Galatasaray ve Monaco başta olmak üzere Buffon için yabancı kulüplerden teklif geldiği iddiaları doğru değil. Şu anda bize Genoa'dan da gelen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

BUFFON: AYNI BUFFON OLABİLECEKSEM KALIRIM

Geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini söyleyen 43 yaşındaki kaleci ise, "20-25 gün içinde bir karar vereceğim. Teklifler aldım, şimdi gerekli tutkuya ve aynı Buffon olarak kalmak için çalışma azmine sahip olup olmadığını anlamalıyım. Tek başına bir şeyler yapmak kolay değil, eğer benim tutkumu paylaşacak birileri olursa devam ederim, yoksa bırakırım" dedi.

17 yıl Juventus forması giydikten sonra 2018'de PSG'ye giden Buffon, 1 yıl Fransız ekibinde oynadıktan sonra İtalyan ekibine geri dönmüştü.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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