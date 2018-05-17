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Buffon Juventus ile son maçına çıkacağını açıkladı!

İTALYA HABERLERİ  | 17.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü kaleci Gianluigi Buffon, bu cumartesi takımıyla son maçına çıkacağını açıkladı.

Buffon Juventus ile son maçına çıkacağını açıkladı!

Basın toplantısı düzenleyen 40 yaşındaki kaleci, emeklilik konusunda henüz kararını vermemesine rağmen Juventus'tan ayrılacağını belirterek, "Bu cumartesi Hellas Verona karşısında Juventus'un kalesini son kez koruyacağım." dedi.

Emeklilik kararını yeniden gözden geçirdiğini ve bu süreçte birçok iş teklifi aldığını kaydeden İtalyan kaleci, "15 gün önceye kadar futbolu bırakma yönünde karar almıştım. Bugün ise bu kararımdan emin değilim. Saha içi ve dışında olmak üzere birçok kulüpten teklif aldım. Saha dışı iş teklifleri arasında en önemlisini Juventus yaptı." diye konuştu.

Faal futbol kariyerine devam etmesi halinde küçük liglerde forma giymeyi düşünmediğini vurgulayan Buffon, "İki veya üç günlük değerlendirme aşamasının ardından gelecek hafta kariyerim konusunda nihai kararımı vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Juventus'ta gelecek sezon Buffon'un yerine Polonyalı milli kaleci Wojciech Szczesny'nin kaleyi koruması bekleniyor.

Dünya futbolunun en iyi file bekçileri arasında yer alan Buffon, 17 sezondur aralıksız formasını giydiği Juventus ile biri Serie B'de olmak üzere 10 lig, 4 İtalya Kupası ve 5 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Önceki takımı Parma ile birer UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kaldıran Gianluigi Buffon, 176 kez formasını giydiği İtalya Milli Takımı ile de dünya şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gianluigi Buffon juventus

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