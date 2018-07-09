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Buffon: PSG'ye gelmek benim için sürpriz

FRANSA HABERLERİ  | 09.07.2018 18:16 | Son Güncelleme

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, kadroya dahil edilen İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'u basına tanıttı. Buffon, PSG'ye gelmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Buffon: PSG'ye gelmek benim için sürpriz

Parc des Princes Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına PSG Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi ve Buffon katıldı.

El-Halifi basın toplantısında yaptığı açıklamada, Buffon'u tanıtmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Buffon, sahanın içinde ve dışında çok iyi bir kaleci, çok iyi bir lider. Yaşadığı birçok şampiyonluk ile çok tecrübesi var. Paris'i seçti çünkü bizimle de birçok kupa kazanmak istiyor. Buffon'un Paris'e geleceğini hayal etmiştim." diye konuştu.

Buffon ise konuşmasında, Paris'te olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. PSG'ye gelmeyi daha önceden planlamadığını ve kendisi için sürpriz olduğunu belirten Buffon, UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırmayı her zaman hedeflediğini ancak PSG'ye bunun için transfer olmadığını ifade etti.

Buffon, PSG'de daha başarılı olabileceğini düşündüğü için transfer teklifini kabul ettiğini belirterek, bu kulübün daha iyi oynamasına da katkıda bulunabileceğini söyledi.

Sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı düşünmenin doğru olmadığını aktaran Buffon, bir soru üzerine, sağlığı el verdiği sürece oynamaya devam edeceğini belirtti.

Buffon, Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nda finalin ciddi bir adayı olduğunu ve Ligue 1'i de yakından izlediğini ifade etti.

Başkent ekibinden cuma günü yapılan açıklamada, 17 yıl formasını giydiği İtalyan temsilcisi Juventus'tan ayrılan 40 yaşındaki Buffon ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedilmişti.

Buffon, kariyerinde ilk kez ülkesinin dışındaki bir takımda forma giyecek. Juventus ile 656 maça çıkan Buffon, İtalya'da 9 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.


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