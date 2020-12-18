Buğday çimi nasıl yapılır?

Meyve suyu barlarından, sağlıklı gıda satışı yapan marketlere kadar her yerde sık sık tercih edilen buğday çimi, sağlığa oldukça iyi gelen doğal gıdaların en sevilenleri arasındadır. Buğday Çimi Nedir? Buğday çimi, buğday bitkisi Triticum aestivum'un taze, daha yeni yeni filizlenmiş yapraklarından üretilir. Evde yetiştirilip hazırlanabilir veya meyve suyu, toz formunda satın alınabilir. Bazıları, karaciğeri detoksifiye etmekten bağışıklık fonksiyonunu iyileştirmeye kadar her şeyi yapabileceğini iddia ediyor. Ancak, iddia edilen faydalarının çoğu henüz kanıtlanmadı veya araştırılmadı. Besin Maddeleri ve Antioksidan Bakımından Yüksek Buğday çimi, birçok farklı vitamin ve mineralin mükemmel bir kaynağıdır. Özellikle A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum, kalsiyum ve amino asitlerde yüksektir. 17 amino asitinden sekizi gerekli kabul edilir, yani vücudunuz bunları üretemez ve bunları besin kaynaklarından almanız gerekir. Tüm yeşil bitkilerde olduğu gibi buğday çiminde de yeşil bitki pigmenti olan klorofil bulunur ve bu sağlık için çok yararlıdır.

Aynı zamanda glutatyon ve C ve E vitaminleri de dahil olmak üzere birkaç önemli antioksidan içerir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemek ve oksidatif stresi azaltmak için serbest radikallerle savaşan bileşiklerdir. Bazı araştırmalar, antioksidanların kalp hastalığı, kanser, artrit ve nörodejeneratif hastalıklar gibi belirli durumlara karşı korunmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur. Ek olarak, buğday çimi takviyesi, antioksidan glutatyon ve C vitamini düzeylerini artırmak için sık sık önerilir. Buğday çimi, klorofil ve birçok vitamin, mineral ve amino asit bakımından yüksektir. Buğday çimi suyu faydaları için yapılan test tüpü ve hayvan çalışmaları, antioksidan içeriğinin oksidatif stresi ve hücre hasarını önleyebileceğini bulmuştur. Kolesterolü Düşürür Kolesterol, vücutta bulunan mumsu bir maddedir. Hormon yapmak ve safra üretmek için biraz kolesterole ihtiyacınız olsa da kanınızda çok fazla kolesterol olması kan akışını engelleyebilir ve kalp hastalığı riskini artırabilir. Birkaç hayvan araştırması ile buğday çiminin kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceği bulundu. Bir çalışmada, yüksek kolesterolü olan farelere buğday çimi suyu verildi. Toplam kolesterol, "kötü" LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinde azalma yaşadılar. Bazı hayvan çalışmaları, buğday çiminin kan kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini bulmuştur, ancak insan çalışmalarına ihtiyaç vardır. Yapılan çalışmalar sonucunda insanlarda da kolesterol düşürücü bir etkisi olduğu düşünülür. Kötü kolesterolü düşürmek için buğday çimi önerilir.

Kanser Hücrelerini Öldürmede Buğday Çimi Yüksek antioksidan içeriği sayesinde, bazı test tüpü çalışmaları, buğday çiminin kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olabileceğini bulmuştur. Bir test tüpü çalışmasına göre; buğday çimi özü ağız kanseri hücrelerinin yayılmasını % 41 oranında azalttı. Başka bir test tüpü çalışmasında, buğday çimi hücre ölümüne neden oldu ve tedaviden sonraki üç gün içinde lösemi hücrelerinin sayısını %65'e kadar düşürdü. Bazı araştırmalar, buğday çimi suyunun, geleneksel kanser tedavisi ile birleştirildiğinde olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bir çalışma, buğday çimi suyunun meme kanseri olan 60 kişide kemoterapinin yaygın bir komplikasyonu olan kemik iliği fonksiyon bozukluğu riskini azalttığını buldu. Test tüpü çalışmaları, buğday çiminin kanser hücrelerini öldürmeye ve kanser gelişimini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, bir insan üzerinde yapılan çalışma ile kemoterapinin komplikasyonlarını azaltabileceği bulundu. Bu nedenle buğday çimi tohumu ve suları kanser hastası olan insanlara sık sık önerilmektedir.

Kan Şekerinin Düzenlenmesinde Yardımcı Yüksek kan şekeri; susuzluk, sık idrara çıkma, baş ağrısı ve yorgunluk gibi can sıkıcı yan etkilere neden olur. Bununla birlikte zamanla yüksek kan şekeri sinir hasarı, cilt enfeksiyonları ve görme sorunları gibi ciddi sonuçlara da neden olabilir. Yapılan çalışmalar buğday çiminin kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabileceğini gösterir. Buğday çiminin kan şekeri üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar sık sık yapılmaktadır ve her seferinde olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenle kan şekeri düşüklüğü yapılan insanlara buğday çimi takviyesi önerilir. Buğday Çimi ile Kilo Verin Birçok kişi kilo vermeyi hızlandırmanın hızlı ve kolay bir yolu olarak diyetlerine buğday çimi suyu eklemeye başladı. Buğday çimi, klorofil içeren ve fotosentez için güneş ışığını emen bitkilerde bulunan küçük bölmeler olan tilakoidleri içerir. Buğday çiminin kendisinin kilo kaybını artırabileceğine dair bir kanıt olmasa da birkaç çalışma, buğday çimi suyu tüketiminin tokluğu artırıp kilo kaybına yardımcı olacağını gösterir.