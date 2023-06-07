YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Buğday ve arpa fiyatları Trakya çiftçisinin beklentisini karşıladı

Buğday ve arpa fiyatları Trakya çiftçisinin beklentisini karşıladı

07.06.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday ve arpa fiyatları hasat hazırlıkları yapan Trakya çiftçisinin beklentisini karşıladı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım fiyatları ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak belirledi. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığın üretim primi destekleriyle üreticilerin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecek.

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan fiyatları üreticiler olarak olumlu bulduklarını söyledi.

Fiyatların üreticilere hayırlı olmasını dileyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Desteklerle buğdayda ton başına 9 bin 250 lira, arpada 7 bin 500 lira fiyat belirlendi. Geçtiğimiz yıl sadece TMO alımlarında verilen prim desteği bu yıl tüm alımlarda verilecek. Geçen seneyle en büyük fark bu. Ton başına açıklanan 9 bin 250 liralık buğday fiyatı üretici açısından olumlu karşılandı. Genel anlamda mevcut konjonktüre ve dünya piyasalarına göre açıklanan fiyatların olumlu olduğunu düşünüyorum."

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise açıklanan fiyatların çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Arabacı, "Fiyata baktığımız da kötü diyebileceğimiz bir fiyat değil. Geçen sene prim desteği sadece TMO'ya ürün satanlara verilmişti, bu yıl dış piyasaya satıldığında da destek alınacak. Bu kısmı güzel olmuş." dedi.

Çiftçi Erol Ayar da açıklanan fiyatların üreticileri sevindirdiğini ifade etti.

Geçen yıla kıyasla güzel bir artış olduğunu dile getiren Ayar, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlardan bir üretici olarak gayet memnunum. İnşallah böyle devam eder. Rabb'im tüm üreticilerimize güzel bir hasat sezonu nasip etsin." diye konuştu.

"MEMNUN OLDUK İŞİN AÇIKÇASI"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da açıklanan buğday ve arpa fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Açıklanan fiyatların çiftçinin beklentilerine yakın düzeyde olduğunu ifade eden Şaylan, çiftçinin bir nebze rahatlayacağına inandığını belirtti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da fiyatın çiftçilerin beklentisini karşıladığını belirtti.

Saygı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Çiftçimizin hakkı verilsin çokta gözü yok. Bu fiyat normaldir. Genel olarak öyle değerlendiriyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandıRestorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı
MHP’li belediye meclis üyesi Akçöltekin, kalp krizi geçirdiMHP’li belediye meclis üyesi Akçöltekin, kalp krizi geçirdi
Sağanağın etkilediği Sinop'ta su kesintisi devam ediyorSağanağın etkilediği Sinop'ta su kesintisi devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
buğday Trakya arpa fiyat

Edirne Namaz Vakitleri 7 Haziran Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:33
Öğle
13:18
İkindi
17:18
Akşam
20:52
Yatsı
22:44

Edirne Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Çarşamba

İrem eczanesi
Ipsala
Petek eczanesi
Havsa
Ülkü eczanesi
Merkez
Saglik eczanesi
Enez
Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Kirkpinar eczanesi
Uzunkopru
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Mezuniyet töreninde silahlı saldırı! 2 ölü, 5 yaralı...

Mezuniyet töreninde silahlı saldırı! 2 ölü, 5 yaralı...

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.