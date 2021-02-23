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Buğra Gülsoy'a Uyanış: Büyük Selçuklu ekibinden büyük sürpriz!

23.02.2021 20:19 | Son Güncelleme:
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Buğra Gülsoy'a Uyanış: Büyük Selçuklu ekibinden büyük sürpriz!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncularından Buğra Gülsoy, yeni yaşını sürpriz bir doğum günüyle sette kutladı. Dizi ekibinin hazır olduğu bu anlarda başarılı oyuncuya en büyük sürpriz ise eşi Nilüfer Gürbüz ve oğlu Cem'in de kutlamaya katılması oldu.

Akli Film imzalı, TRT 1'de yayınlanan 'Uyanış: Büyük Selçuklu' seti, eğlenceli bir sürprize ev sahipliği yaptı. Dizinin başrol oyuncularından Buğra Gülsoy yeni yaşını, ekibiyle birlikte sette kutladı. Rol arkadaşlarının ve kamera arkası ekibin eşlik ettiği kutlamada Gülsoy pastasını keserken büyük de bir sürpriz yaşadı.
Buğra Gülsoy Doğumgünü (5)

Başarılı oyuncuya bu mutlu anında eşi Nilüfer Gürbüz ve 1 yaşındaki oğlu Cem de katıldı. Gülsoy, bu sürprizle duygusal anlar yaşarken, Cem ise tüm ekibin ilgi odağı oldu.

Buğra Gülsoy Doğumgünü (3)

Pasta kesilmeden önce ekiple birlikte kartopu oynayan Cem, ilk başta Buğra Gülsoy'un dizide bindiği attan korksa da sonra babasıyla birlikte ata bindi ve inmek istemedi.

Buğra Gülsoy Doğumgünü (2)

Eğlence dolu bu anların ardından Gülsoy, kendisi için özel olarak hazırlatılan, üzerinde birçok fotoğrafının olduğu pastayı ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kesti.

Buğra Gülsoy Doğumgünü (4)

Ekranlarda 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ile çok konuşulan Gülsoy, yakın zamanda çıkan 'Kıyamet' adlı iki kitabının bir araya getirilmiş edisyonuyla da yazar yönüyle herkesin radarında yer alıyor.

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