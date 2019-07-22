'Bugs Bunny' bahis operasyonunda 21 tutuklama! 1 milyon takipçisi vardı...

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasadışı Bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçlarını işledikleri tespit edilen 38 şüpheli hakkında çalışma başlattı. 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi.

'Bugs Bunny' adı verilen operasyonda polis, 17 Temmuz günü Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Balıkesir illerinde daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın 26 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğu, 4 şüphelinin de arandığı belirlendi. Şüphelilerin iş ve evlerinde ele geçirilen çok sayıda bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

1 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR



Operasyonda gözaltına alınan ve örgüt lideri olduğu ileri sürülen Kürşat Tavşan'ın yasal bir bahis sitesinde tahminci olduğu, bu siteye oynamak için girenleri örgüt elemanları tarafından kullanılan resmi olmayan sitelere yönlendirdiği, oradan kazanılan paradan da komisyon aldığı tespit edildi. Tavşan'ın ayrıca çalıştığı resmi sitede yaklaşık 1 milyon takipçisi olduğu ve en çok para kazandıran tahmincilerden olduğu belirtildi. Örgüt içerisinde kendilerini 'cebci' olarak tanımlayan bir grubun da sitelerde bahis oynayanların yatırdıkları paraları bankamatiklerden hemen çektikleri belirlendi.