Bugün hangi maçlar var? 03 Mayısıs Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kasımpaşa-Kocaelispor

03 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Kasımpaşa, Kocaelispor'u konuk edecek. Kasımpaşa, ligde 13. sırada bulunuyor. Takım, 31 maçta 7 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Ayrıca, 10 kez de berabere kaldı. Kocaelispor ise ligde 11. sırada yer alıyor. Kocaelispor, 31 maçta 9 galibiyet ve 13 mağlubiyet elde etti. Aynı zamanda, 9 maçta ise berabere kaldı. Maç, beIN Sports Max 1 kanalından canlı izlenebilecek. Bu karşılaşma, ligdeki takımlar için kritik bir öneme sahip. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği

03 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig maçında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karagümrük, bu sezon ligde 18. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 14. sıradadır. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Takımlar, bu maçta alınacak sonuçla sezonu etkilemek istiyor. Fatih Karagümrük, taraftarının desteğini arkasına alarak değerli puanlar hedefliyor. Gençlerbirliği ise daha üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Her iki takım da sahada büyük bir mücadele sergileyecek. Maç, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak.

Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor

03 Mayıs 2026, saat 20:00’de önemli bir maç yapılacak. Trendyol Süper Lig kapsamında Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Antalyaspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 12. sırada bulunuyor. Bu maç futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, takımların son durumları hakkında daha fazla bilgi edinecek. Hem Antalyaspor hem de Alanyaspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Takımlar, rakiplerini yenmek için sahada ter dökecek. Maçın sonuçları, lig sıralamasını etkileyecek. Taraftarlar, heyecan dolu dakikaları ekran başında takip edecek. Maçın önemi, ligdeki konumları ile daha da artıyor.

Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor

03 Mayıs 2026 tarihinde, saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu maç ligdeki takımlar için büyük önem taşıyor. Zecorner Kayserispor, lig sıralamasında 17. sırada yer alıyor. İkas Eyüpspor ise 15. sırada bulunuyor. Her iki takım da galibiyet için sahada olacak. Maçın yayıncısı beIN Sports kanalı olacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Takımlar hem puan hem de moral kazanmak istiyor. Taraftarlar büyük bir heyecanla maçı bekliyor.

AFC Bournemouth-Crystal Palace

03 Mayıs 2026 tarihinde saat 16:00’da AFC Bournemouth-Crystal Palace maçı oynanacak. Bu maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşiyor. AFC Bournemouth, ligde 8. sırada yer alıyor. Oynadığı 34 maçta 11 galibiyet elde etti. Ayrıca 7 mağlubiyet ve 16 beraberlik sonucunda 49 puan topladı. Rakibi Crystal Palace ise 14. sırada bulunuyor. Takım, 33 maçta 11 galibiyet aldı. Bunun yanı sıra 12 mağlubiyet ve 10 beraberlik ile 43 puanda kalmayı başardı. Bu önemli karşılaşma beIN Sports 4 kanalında yayınlanacak.

Manchester United-Liverpool

03 Mayıs 2026 tarihinde saat 17:30'da önemli bir maç gerçekleşecek. Manchester United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi'nde klasik bir rekabeti temsil ediyor. Manchester United, 34 maçta 61 puan topladı. Bu durum, onları ligde 3. sıraya taşıdı. Liverpool ise aynı sayıdaki maçta 58 puan elde etti. Bu, Liverpool'un ligde 4. sırada yer almasına neden oldu. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor. Her iki takımın performansı, mücadeleyi daha da çekici hale getiriyor.

Aston Villa-Tottenham Hotspur

03 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:00'de Aston Villa, Tottenham Hotspur'u konuk edecek. Bu maç, İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Aston Villa, 5. sırada bulunuyor. Üst sıralarda mücadele etmeye devam ediyorlar. Tottenham Hotspur ise 18. sırada yer alıyor. Düşme hattında zor günler geçiriyorlar. Maç beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Tüm futbolseverler bu önemli karşılaşmayı takip edebilir.

St Pauli-Mainz 05

3 Mayıs 2026 tarihinde saat 16:30'da önemli bir maç gerçekleşecek. Almanya Bundesliga Ligi'nde St Pauli, Mainz 05 ile mücadele edecek. St Pauli, ligde 16. sırada yer alıyor. Mainz 05 ise 10. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma oldukça heyecanlı geçecek. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, takımların performansını yakından takip edebilecek. Bu mücadele, her iki takım için kritik bir öneme sahip. St Pauli, düşme hattında. Mainz 05 ise orta sıralarda. Bu yüzden iki takım da galibiyet arayacak. Taraftarlar, maç öncesinde büyük bir heyecanla bekliyor. Maç dozu yüksek bir mücadeleye sahne olacak. İzleyiciler, takımların en iyi oyuncularını görmek için ekran başında olacak. Bu karşılaşma, Bundesliga'nın heyecanını bir kez daha ortaya koyacak.

M'gladbach-Borussia Dortmund

03 Mayıs 2026 tarihinde saat 18:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. M'gladbach, Borussia Dortmund ile karşılaşacak. M'gladbach, 31 maçta 14. sırada. Takım, 32 puan topladı. Düşme hattından uzak bir konumda bulunuyor. Borussia Dortmund ise, 67 puanla 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Bu önemli karşılaşma, Tivibu Spor3 ve S Sport+ kanallarında canlı yayınlanacak. Maç, futbolseverler için heyecan verici bir an yaşatacak. İki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. M'gladbach, ev sahibi avantajıyla oynayacak. Borussia Dortmund ise, yabancı bir sahada performansını gösterecek. Her iki takımın da hedefleri net. Futbolseverler maç saatini bekliyor.

Freiburg-Vfl Wolfsburg

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Freiburg, Vfl Wolfsburg ile karşılaşacak. Maç tarihi 03 Mayıs 2026. Saat 20:30'da başlayacak. Freiburg, ligde 8. sırada bulunuyor. Bu sezon toplamda 31 maç oynadı. 12 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 7 beraberlik ile 43 puan topladı. Vfl Wolfsburg ise zor anlar yaşıyor. Onlar 17. sırada yer alıyor. 31 maçta 6 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde ettiler. Topladıkları puan sayısı sadece 25. Maç, Tivibu Spor2 ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. Bu karşılaşma izleyiciler için heyecan dolu olacak. Takımların performansları merakla bekleniyor. Maç öncesi analistler ve futbolseverler dikkatle takipte.

Bologna-Cagliari

İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Bologna, Cagliari ile karşılaşacak. Maç, 03 Mayıs 2026 tarihinde saat 13:30'da başlayacak. Bologna, ligi 9. sırada tamamlama başarısı gösterdi. Takım, 34 maçta 14 galibiyet aldı. Ayrıca 14 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Böylece Bologna, 48 puan topladı. Cagliari ise 16. sırada yer alıyor. Takım, 34 maçta 9 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. 9 beraberlik ile Cagliari, 36 puana ulaştı. Bu önemli mücadele S Sport 2 ile Tivibu Spor kanallarından izlenebilecek. Hem takımlar, hem de taraftarlar için kritik bir karşılaşma olacak. Her iki ekip de galibiyet almak için sahada mücadele edecek. Maç sonucu, ligdeki pozisyonları etkileyebilir. Bu nedenle, her iki takım da dikkatli olmalı.

Sassuolo-Milan

3 Mayıs 2026 tarihi kaydedildi. Saat 16:00’da İtalya Serie A Ligi’nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Sassuolo, Milan’ı konuk edecek. Sassuolo, 34 maçta 46 puan topladı. Bu puan, onu ligde 11. sıraya yerleştiriyor. Milan ise 67 puanla 3. sırada. İki takım arasındaki mücadele heyecan verici olacak. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor. Lig savaşı kızışıyor. Her takım kazanmaya odaklı. Bu maç da onlar için önemli bir fırsat.

Juventus-Hellas Verona

03 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:00'da önemli bir maç var. İtalya Serie A Ligi'nde Juventus ile Hellas Verona karşılaşacak. Juventus, 34 maçta 64 puan topladı. Bu sonuçla 4. sırada yer alıyor. Hellas Verona ise 19 puanla 19. sırada. Bu iki takım için kritik bir mücadele olacak. Maç S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı.

Inter-Parma

03 Mayıs 2026'da saat 21:45'te İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Inter, Parma ile karşılaşacak. Ligdeki tabloya göre, Inter 79 puanla 1. sırada. Parma ise 42 puanla 12. sırada. Maç, futbolseverler için heyecan dolu olacak. Mücadele, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Inter, liderlik unvanını korumak istiyor. Parma ise galibiyet peşinde. Bu maç, ligdeki rekabeti artıracak. Her iki takım da 3 puan için mücadele edecek. Bu nedenle, futbolseverler için kaçırılmayacak bir karşılaşma.

Celta Vigo-Elche

03 Mayıs 2026 tarihinde, İspanya La Liga'da önemli bir maç var. Celta Vigo ile Elche karşılaşacak. Maç saat 15:00'te başlayacak. Celta Vigo, ligde 6. sırada yer alıyor. Bu sezonki mücadelelerini iyi bir seviyede sürdürüyor. Elche ise 14. sırada bulunuyor. Zorlu bir mücadeleye çıkacaklar. Bu karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, maç için sabırsızlanıyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maç sonucunda önemli bir etki yaratmaları bekleniyor.