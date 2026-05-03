Abdülkerim Bardakcı'dan maç sonu şampiyonluk sözleri!

Süper Lig’in 32’nci haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor’a 4-1 mağlup oldu.

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"İLK YARI OYUN ORTADAYDI"

Mücadeleyi değerlendiren Abdülkerim Bardakçı "İlk yarı oyun ortadaydı. İkinci yarı başında pozisyonlar yakaladık, atsak farklı olacaktı. Şanssız bir kartla 10 kişi kaldık. Samsunspor'u tebrik ederim. Allah'ın izniyle haftaya kendi stadımızda şampiyonluğu kutlayacağız." dedi.

"BİZ SADECE ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIK"

Abdülkerim Bardakçı ayrıca "Biz sadece şampiyonluğa odaklandık. Burada kutlamayı çok istiyorduk taraftarımızla birlikte. Olmadı, nasip olmadı ama haftaya kutlayacağız." ifadelerini kullandı.