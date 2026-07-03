Bugün hangi maçlar var? 03 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Avustralya-Mısır
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Avustralya ile Mısır takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Yunnan Yukun-Henan Songshan Longmen
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Yunnan Yukun ile Henan Songshan Longmen takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
IR Reykjavik-Afturelding
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Afturelding takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Grótta-HK Kopavogs
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grótta ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Njardvik-Throttur Reykjavik
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Aegir-Fylkir
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Aegir ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
NSI Runavik-Klaksvik
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan NSI Runavik ile Klaksvik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
JK Tallinna Kalev-Maardu Linnameeskond
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan JK Tallinna Kalev ile Maardu Linnameeskond takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
FC Astana-FC Zhenis
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Kazakistan Premier Ligi liginde oynanacak olan FC Astana ile FC Zhenis takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Finn Harps-Wexford
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Finn Harps ile Wexford takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Cobh Ramblers-Cork City
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Cobh Ramblers ile Cork City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Bray Wanderers-Athlone Town
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Bray Wanderers ile Athlone Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Treaty United-Kerry FC
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Treaty United ile Kerry FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kongsvinger-Sogndal
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Norveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Kongsvinger ile Sogndal takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Raufoss-Strommen
03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Norveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Raufoss ile Strommen takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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