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Bugün hangi maçlar var? 03 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Avustralya-Mısır

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Avustralya ile Mısır takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Yunnan Yukun-Henan Songshan Longmen

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Yunnan Yukun ile Henan Songshan Longmen takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

IR Reykjavik-Afturelding

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Afturelding takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Grótta-HK Kopavogs

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grótta ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Njardvik-Throttur Reykjavik

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Aegir-Fylkir

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Aegir ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

NSI Runavik-Klaksvik

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan NSI Runavik ile Klaksvik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

JK Tallinna Kalev-Maardu Linnameeskond

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan JK Tallinna Kalev ile Maardu Linnameeskond takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

FC Astana-FC Zhenis

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Kazakistan Premier Ligi liginde oynanacak olan FC Astana ile FC Zhenis takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Finn Harps-Wexford

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Finn Harps ile Wexford takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Cobh Ramblers-Cork City

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Cobh Ramblers ile Cork City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bray Wanderers-Athlone Town

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Bray Wanderers ile Athlone Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Treaty United-Kerry FC

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Treaty United ile Kerry FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kongsvinger-Sogndal

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Norveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Kongsvinger ile Sogndal takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Raufoss-Strommen

03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Norveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Raufoss ile Strommen takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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