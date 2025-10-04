Bugün hangi maçlar var? 04 Ekim Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor

4 Ekim 2025 tarihinde saat 14:30'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç oynanacak. Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, ligdeki kritik mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Gençlerbirliği şu an 16. sırada yer alıyor. Takım, sadece 4 puan toplayabildi. Bu maç, puan arayışlarını sürdürmeleri için bir fırsat oluşturuyor. Corendon Alanyaspor ise 10. sırada bulunuyor. Ekip, 9 puan ile mücadele ediyor. Maç, futbolseverlerle beIN Sports ekranlarından buluşacak. Beklentiler yüksek. İki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Bu bağlamda, karşılaşma oldukça heyecanlı geçecektir. Haydi, futbolseverler ekran başına!

Kocaelispor-ikas Eyüpspor

04 Ekim 2025, saat 17:00'de bir maç oynanacak. Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Kocaelispor, ligde 18. sırada yer alıyor. Ev sahibi takım, bu durumuyla dikkat çekiyor. İkas Eyüpspor ise 14. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takımın da galibiyet için mücadele edeceği açık. İzleyiciler, sahada keyifli anlar bekliyor. Maçın sonucu, lig sıralamasını etkileyebilir. Spor severler, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak.

Galatasaray-Beşiktaş

04 Ekim 2025 tarihi, futbolseverler için önemli bir günü işaret ediyor. Saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig kapsamında bir derbi maçı oynanacak. Galatasaray, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, ligdeki rekabetin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Şu anki lig sıralamasında Galatasaray lider konumda. 7 maçta 7 galibiyet alarak 21 puana ulaştı. Beşiktaş ise 6 maçta 4 galibiyetle 12 puana sahip. Takım, 5. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma, futbol tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, keyifli bir mücadele bekleyebilir. Herkesin merakla beklediği bir karşılaşma olacak.

Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor

04 Ekim 2025 tarihinde saat 13:30'da bir maç olacak. Trendyol 1. Lig'de Atko Grup Pendikspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Atko Grup Pendikspor ligde 4. sıradadır. Adana Demirspor ise 20. sırada yer alıyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 2 kanallarında yayınlanacak. Soccer tutkunları bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takımın durumu dikkat çekici. İzleyiciler maçta önemli anlar yaşanabilir. Hangi takım galip gelecek? Bu soru, yoğun bir merak uyandırıyor. Maçın sonucu, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak.

Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor

04 Ekim 2025 tarihinde saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor ile karşılaşacak. Bandırmaspor, ligde 12. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 3 galibiyet aldı. Ayrıca 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 11 puan topladı.

Eminevim Ümraniyespor ise 16. sırada bulunuyor. Bu takımın 8 maçta 2 galibiyeti var. Dört mağlubiyet ve 2 beraberlik ile 8 puana ulaştı. Maç, taraftarlar için önemli bir mücadele olacak.

Mücadele TRT Spor ve beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak. Takımların durumları, taraftarların ilgisini artırıyor. Hem Bandırmaspor hem de Ümraniyespor, galibiyet hedefliyor. Maç öncesi heyecan dorukta. Sonuç merakla bekleniyor.

Erzurumspor FK-İmaj Altyapı Vanspor FK

4 Ekim 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma olacak. Erzurumspor FK, İmaj Altyapı Vanspor FK ile mücadele edecek. Ev sahibi ekip Erzurumspor, 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 14 puan topladı. Bu sonuçla 5. sırada yer alıyor. Konuk takım İmaj Altyapı Vanspor ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Topladıkları 12 puanla 9. sıradalar. Maç, futbolseverlerin ilgisini çekecek. Karşılaşma, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu maçı kaçırmamalı.

Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

04 Ekim 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 4 galibiyet elde etti. Ayrıca 3 mağlubiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor. Topladıkları puan sayısı ise 13. Rakip takım, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 14. sırada yer alıyor. Onlar da 8 maç oynadı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde ettiler. Bu toplam 10 puana denk geliyor. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, iki takımın mücadelesini bu kanallardan takip edebilir.

Leeds United-Tottenham Hotspur

04 Ekim 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde Leeds United ile Tottenham Hotspur arasındaki maç gerçekleşecek. Maç, saat 14:30'da başlayacak. Leeds United, ligde 12. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Böylece, toplamda 8 puana sahip. Tottenham Hotspur ise 5. sırada bulunuyor. Bu takım, 6 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Tottenham, bu sonuçlarla 11 puana ulaştı. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 olacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşmayı takip edebilecek.

Arsenal-West Ham United

Arsenal ve West Ham United, 04 Ekim 2025 tarihinde karşı karşıya gelecek. Maç İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Saat 17:00'de başlayacak. Arsenal, ligde 3. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 13 puan toplamayı başardılar. West Ham United ise 19. sırada bulunuyor. 6 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Bu takımın toplamda sadece 4 puanı var. Maçın yayıncı kanalı, Nesine üzerinden izlenebilir.

Manchester United-Sunderland

04 Ekim 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Manchester United, Sunderland ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 17:00.

Manchester United, ligde 14. sırada yer alıyor. Sunderland ise 6. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki mücadele, her iki ekip için kritik bir öneme sahip.

Maç, beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, heyecan dolu bir müsabakaya hazırlık yapıyor. Bu karşılaşma, ligdeki dengeleri etkileyebilir.

Chelsea-Liverpool

İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Chelsea, 4 Ekim 2025 tarihinde saat 19:30'da Liverpool'u ağırlayacak. Chelsea, şu an 8. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 8 puan topladı.

Liverpool, ligdeki etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Takım, 1. sırada bulunuyor. 6 maçta 5 galibiyet almayı başardı. Toplamda 15 puana ulaştı. Maçın heyecanı oldukça yüksek.

Bu mücadele, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler için güzel bir fırsat olacak. Taraftarlar, takımlarının mücadelelerini izlemek için sabırsızlanıyor. Her iki takımın da galibiyet hedefi var.

Augsburg-Vfl Wolfsburg

Augsburg ile Vfl Wolfsburg, 04 Ekim 2025 tarihinde karşılaşacak. Maç saati 16:30 olarak belirlendi. Bu karşılaşma, Almanya Bundesliga Ligi kapsamında gerçekleşecek. Augsburg, 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Bu nedenle, ekip 16. sırada yer alıyor. Vfl Wolfsburg ise 5 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Bu durumda, Vfl Wolfsburg 12. sırada bulunuyor. Mücadele, S Sport+ ekranlarından futbolseverlerin beğenisine sunulacak. Futbol tutkunları bu maçı heyecanla takip edecek.

Bayer Leverkusen-Union Berlin

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç var. Bayer Leverkusen, Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Maç, 04 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Saat 16:30'da başlayacak. Bayer Leverkusen, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Topladıkları puan ise 8.

Union Berlin ise 11. sırada bulunuyor. Bu takım da 5 maçta mücadele etti. 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 7 puana ulaştı.

Bu önemli mücadele, spor severler tarafından dikkatle takip edilecek. Maç, Tivibu Spor3 ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler için keyifli bir etkinlik olacak.

Werder Bremen-St Pauli

04 Ekim 2025 tarihinde saat 16:30'da Bundesliga Ligi'nde Werder Bremen ile St Pauli karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için kritik bir mücadele. Werder Bremen, lig tablosunda 15. sırada yer alıyor. St Pauli ise 9. sıradadır. Maç, Tivibu Spor4 ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak. Herkes bu maçı merakla bekliyor. Takımların durumları, sonucun ne olacağını etkileyecek. Werder Bremen'in kazanması, ligdeki konumunu iyileştirebilir. St Pauli ise daha üst sıralara çıkmak için puan kazanmayı hedefliyor. Maç öncesi her iki takımın da form durumu önemli. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Böylece atmosfer daha da heyecanlı hale gelecek.

Borussia Dortmund-RB Leipzig

4 Ekim 2025 tarihinde saat 16:30'da Bundesliga maçında Borussia Dortmund ile RB Leipzig karşılaşacak. Bu, heyecan dolu bir mücadele olacak. İki takım da ligde oldukça iyi bir performans sergiliyor. Borussia Dortmund, 13 puanla 2. sıradadır. Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. RB Leipzig ise 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu takım da 5 maçta 4 galibiyet aldı, ancak 1 mağlubiyet yaşadı. Maç, Tivibu Spor2 ve S Sport+ kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşma, izleyicilere büyük bir heyecan sunacak. Her iki takımın da hedefi galibiyet. Herkes, bu mücadeleyi büyük bir merakla bekliyor. Taraftarlar, takımlarının başarılı olmasını umuyor. Bu maçı izlemek, sporseverler için kaçırılmayacak bir fırsat. Futbolseverlere bol heyecan dileriz.